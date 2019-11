El interventor absuelto en los ERE, recibido con aplausos, siente "rencor"

El exinterventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez, absuelto en el caso de los ERE tras la petición de 6 años de cárcel de la Fiscalía, fue recibido con aplausos por decenas de compañeros de trabajo, ante los que dijo que guarda un "rencor" que, "seguramente, llevaré para siempre".

En un vídeo grabado por sus compañeros el pasado jueves, dos días después de conocerse la sentencia, y difundido por redes sociales, Gómez fue agasajado con dos minutos de aplausos en la sede de la Intervención General de la Junta de Andalucía, donde sigue trabajando como funcionario.

La Fiscalía Anticorrupción pedía para Gómez seis años de cárcel y 30 de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, aunque la Audiencia Provincial de Sevilla le absolvió de ambos delitos y reconoció que había avisado a sus superiores del uso inadecuado de las ayudas sociolaborales que se estaban concediendo desde 2000 a 2009.

Lo hizo hasta en quince ocasiones, explicó Gómez, a quien el exconsejero de Hacienda y expresidente Andaluz José Antonio Griñán, condenado a seis años de cárcel y 15 años de inhabilitación, le reprochó que no hizo un informe de actuación sobre las ayudas de los ERE, que sumaron 680 millones de euros en una década, según la sentencia.

Cuando fue recibido por sus compañeros tras ser absuelto, el exinterventor reconoció que se había "emocionado mucho, pero no solo por el recibimiento", sino porque llevaba así desde que conoció la sentencia "y porque ha debido de parecer que he sufrido mucho y he generado una empatía".

"Se sufre y hasta el extremo de que tengo que reconocer que guardo un rencor de esta vida que me han hecho pasar y que, seguramente, lo llevaré para siempre", dice Gómez a sus compañeros en la entrada de la sede de la Intervención.

El exinterventor explica que siente un "enorme alivio" desde que el pasado 19 de noviembre se conoció la sentencia, que condena a 19 de los 21 ex altos cargos de la Junta acusados, entre ellos los expresidentes Grinán y Manuel Chaves, éste a 9 años de inhabilitación por prevaricación, y a seis exconsejeros.

"Es probable (que la sentencia) me devuelva a mi vida anterior, pero es solo probable, yo no estoy seguro de que así sea", concluye Gómez su intervención tras el aplauso de sus compañeros.

El abogado de Gómez, José Rebollo, sostuvo que el interventor "hizo absolutamente lo que pudo" para avisar a sus superiores de las irregularidades en las ayudas que se concedían.

Gómez incurrió incluso en un "exceso de celo" para alertar en 2005 a los dirigentes políticos del procedimiento específico empleado para las ayudas sociolaborales a empresas en crisis, según su abogado.

Rebollo, que también defendió a Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda al que se le retiró la acusación durante la vista oral, mostró su comprensión por el hecho de que los 19 ex altos cargos condenados intentaran derivar su responsabilidad al interventor.