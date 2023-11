El International Ocean Film Tour llena el auditorio de Los Jameos del Agua (Lanzarote)

El festival sobre los océanos más grande de Europa, el International Ocean Film Tour (IOFT) llenó este sábado el auditorio de los Jameos del Agua, en Lanzarote.

Según informa la organización, se trató de una velada que proyectó en versión original subtitulada unos seis cortos procedentes de tres continentes con una duración total de 120 minutos de pura adrenalina, además de contar con invitados, sorteos y sorpresas para no dejar de sorprender.

De esta manera, los cortos fueron 'The power of activism', 'No limits', 'Facing monsters', 'Sweet adventure', 'George & the whales' y 'Stolen fish'.

La cita de Lanzarote fue un evento de carácter especial y forma parte de la gira internacional del festival, que recorre 18 países en 350 eventos.

Durante 17 años, el International Ocean Film Tour ha proyectado por todo el planeta películas y documentales cuidadosamente seleccionados del mundo de los siete mares a la gran pantalla y con este volumen 9 cumple su séptima gira en España.

Por su parte, el festival de los océanos cerrará su frenético recorrido por España con una pantalla gigante de 14,5 por 8 metros en Maspalomas, poniendo el broche a su gira nacional con su debut en el sur de Gran Canaria, la primera vez que este festival se proyectará al aire libre.

Con todo, el festival, original de Alemania, a través de la productora alemana Moving Adventures GmbH, es promovido y distribuido en España por Kinema Producciones SL y tiene el patrocinio para el evento en la isla del Ilustre Cabildo de Lanzarote a través de Turismo de Lanzarote así como la colaboración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CACT), Top Time Eventos, Sea Shepherd España, la revista especializada AQUA, Club de Buceo Pastinaca y las asociaciones de divulgación medioambiental Lanzarote Limpia Lanzarote, Latitud Azul y Ambiente Europeo.