Interior quiere ser "implacable" ante abusos de poder en fuerzas de seguridad

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha garantizado hoy que el Ministerio del Interior será "implacable" a la hora de atajar "abusos de poder" o conductas indignas en las fuerzas de seguridad del Estado.

En su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso para presentar las líneas generales de su departamento y después de que Unidos Podemos le instara a combatir las cloacas del Estado, Botella ha subrayado que hay muy buenos profesionales, aunque "como en toda organización, siempre habrá personas que no merezcan el uniforme que vistan".

Según ha explicado, el nuevo equipo no ha entrado en el Ministerio del Interior "levantando las alfombras", pero los "problemas vienen al encuentro" y "funcionarios no ejemplares pueden estar en puestos que no les corresponden".

Interior, ha subrayado, está atentado para que estas personas no estén en puestos de responsabilidad, porque "hay que ser implacable"

Como ejemplo ha recordado el cese ayer del subdirector del Gabinete Técnico de la Policía, José Manuel Pérez Pérez, por haber invitado a la presentación de un libro en el Complejo policial de Canillas al exdirector del cuerpo Juan Cotino, imputado por delitos graves.

Botella ha garantizado que el PSOE mantendrá sus "líneas rojas" ante las malas praxis y ha señalado que ella, en el corto espacio de tiempo que lleva en la Secretaría de Estado de Seguridad, ha tenido que acordar el cese de personas.

"Jamás busqué esos ceses, pero ante situaciones que se producen hay que asumir las consecuencias" porque "no todo vale", ha recalcado.

Botella ha compartido la preocupación de Unidos Podemos y ha apostado por actuar con prudencia y serenidad, porque ha pasado poco tiempo desde que llegaron al Ministerio y todavía pueden surgir casos.

También ha instancias de Podemos la secretaria de Estado se ha comprometido a revisar los protocolos que se aplican en los desahucios para garantizar que las intervenciones policiales son "absolutamente equilibradas"

Según ha explicado, las fuerzas de seguridad tienen la instrucción de actuar con proporcionalidad y lo hacen, porque también para ellos es una experiencia "amarga".

Botella se ha referido asimismo a la política ante la inmigración irregular y ha restado gravedad a las entradas por Ceuta y Melilla, a pesar de los "impactantes" saltos de la verja registrados este verano.

Hasta el momento apenas ha aumentado un 5 % el número de entradas irregulares por esa vía y el número de saltos no ha superado el de otros años.

La secretaria de Estado ha apuntado que, si con el presupuesto ordinario no es suficiente, se buscarán fondos europeos para poner en marcha un plan integral de modernización y de refuerzo de las vallas de las dos ciudades autónomas y los puestos fronterizos.