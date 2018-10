Interior desembolsa 310 millones para pagar ya a los agentes la equiparación

Los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil cobrarán este mes la primera nómina de la equiparación salarial y los atrasos desde enero, lo que supondrá un desembolso en este año de unos 310 millones por parte del Ministerio del Interior, que se ha comprometido a seguir haciendo efectivo el acuerdo en 2019 y 2020.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha reunido hoy con los representantes de los sindicatos policiales y de las asociaciones de guardias civiles para ratificar el acuerdo de equiparación y para explicarles los detalles, después de solventar todas las dificultades técnicas que se encontraron para poder cumplir un pacto que se firmó con el anterior Gobierno.

Según los cálculos de ambas partes, la nómina de octubre de los agentes se verá incrementada en unos 1.500 euros brutos, ya que incluirá la subida salarial de ese mes (para los policías de unos 202 euros y algo más para los guardias) y los atrasos desde enero.

Marlaska se ha felicitado por el acuerdo, cuya aplicación, según ha dicho, ha requerido un trabajo muy laborioso que ha culminado de forma satisfactoria en tiempo récord.

A las puertas del Ministerio, donde se ha celebrado la reunión, se ha concentrado una quincena de miembros de Jusapol -asociación de policías y guardias civiles- que no apoyan el acuerdo y ha insultado a los representantes de los sindicatos y las asociaciones cuando entraban a la sede de Interior.

La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mónica Gracia, ha lamentado los insultos y ha hecho un llamamiento a la unidad de todos, la única forma de seguir consiguiendo mejoras para los agentes.

El titular de Interior ha agradecido la paciencia y actitud positiva a los representantes de los sindicatos y las asociaciones profesionales de ambos cuerpos, y les ha transmitido las dificultades que ha encontrado su departamento para hacer efectivo el acuerdo cerrado el 12 de marzo por sus antecesores.

Según ha dicho, el anterior equipo dirigió Juan Ignacio Zoido adquirió ese compromiso "loable y necesario" para dar respuesta a una reivindicación "justa que merecía ser escuchada", pero no había empezado a desarrollarlo.

Así que ha sido el actual equipo quien en poco tiempo ha vencido todas las dificultades para que este mismo mes dé sus frutos.

En el acuerdo de marzo pasado se planteaba un proceso de equiparación gradual de las condiciones económicas de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas que se desarrollaría a lo largo de tres años: 2018, 2019 y 2020, con un importe total de 807 millones de euros.

Tres ministerios han estado implicados -Interior, Hacienda, y Política Territorial y Función Pública- para asegurar la aplicación del acuerdo a todo el colectivo de policías y guardias civiles que prestan servicio en territorio nacional en situación de activo o en segunda actividad con destino o reserva con ocupación.

En la rueda de prensa, la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, ha valorado "el mayor acuerdo de la historia para policías y guardias civiles" , con quienes se "está haciendo justicia" y ha resaltado el compromiso del Gobierno para que la equiparación efectiva pueda estar culminada en 2020.

Precisamente, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Alberto Moya, ha precisado que ya se trabaja de cara a las subidas de 2019 y ha dicho que si las partidas correspondientes no pueden implementarse en los Presupuestos, habrá mecanismos alternativos.

A Jusapol se ha dirigido Mónica Gracia para responderle que si no se hubiera firmado el acuerdo, "no habría dinero". "Todos queremos más, y el periodista y el médico...", pero era el dinero que había, ha concluido la secretaria del SUP.