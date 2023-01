Interior cambia de destino al hasta ahora jefe de la Guardia Civil en Melilla

(Actualiza la NA2302 con los responsables de la Guardia Civil que recomendaron el cese )

El Ministerio del Interior ha cambiado de destino al hasta ahora coronel jefe de la Guardia Civil de la Comandancia de Melilla, Jesús Torresano, a los tres meses de su nombramiento, según han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

Torresano ha sido destinado a la Jefatura de Enseñanza -destino que había solicitado en primera opción-, han indicado las fuentes consultadas, que han detallado que este cambio es una decisión de la cadena de mando del instituto armado y no política al entender que en estos tres meses en el cargo se han producido varias actuaciones que mostraban su "falta de idoneidad" para el puesto.

De hecho, la recomendación de que se cesara a Torresano en ese puesto estaba firmada por el Mando de Operaciones (MOPS) de la Guardia Civil, el teniente general Félix Blázquez, y por el mando de la jefatura de Fiscal y de Frontera, Juan Luis Pérez, según han recalcado a EFE fuentes del instituto armado.

El hasta ahora coronel jefe de la Comandancia de Melilla asumió ese cargo meses después de que ocurriera en junio la tragedia en la valla fronteriza con Marruecos, en la que fallecieron al menos 23 migrantes.

Interior justifica el cambio por "necesidades del servicio" e informa en un comunicado de que el teniente coronel Arturo Ortega, segundo en el escalafón, queda al mando de la Comandancia de Melilla hasta que se produzca el nombramiento de un nuevo coronel.

Torresano expresó su oposición a abrir un expediente disciplinario a los agentes que intervinieron en la tragedia de la ciudad autónoma.

En este sentido, fuentes del Instituto Armado han recordado a EFE que la Fiscalía estimó que no hubo responsabilidad penal en los sucesos de Melilla pero instó a la Guardia Civil a analizar la actuación concreta de algunos agentes por arrojar piedras durante el salto.

Por ello, el Instituto Armado abrió una información reservada para aclarar estos hechos. Las fuentes han indicado que hasta que se concluya esta investigación no se determinará si se abre o no expediente disciplinario a los agentes, por lo que el coronel "no se puede oponer a algo que no se ha producido y que no depende de él".

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha opinado en un comunicado que este "repentino y sorprendente cese" se produce tras las acusaciones disciplinarias lanzadas en diciembre contra los agentes que intervinieron en la tragedia del 24 de junio en la valla de Melilla.

"Esperábamos sensatez en la Dirección General y en quienes nos dirigen, pero ni tan siquiera ha habido explicaciones sobre las causas del fin del mandato del Coronel", ha denunciado la AUGC, que subraya que quien "debe dimitir de inmediato" es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.