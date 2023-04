Interfresa ante el impacto de la PDL de Doñana: "Un 94% de los cultivos no tiene nada que ver con este debate"

El presidente de la FOE y de Interfresa, José Luis García-Palacios, ha asegurado que en la interprofesional lo que preocupa, en cuanto a la proposición de ley de la Corona Norte de Doñana, es el "impacto que puede producir en ese 94 por ciento de la superficie productiva de frutos rojos de Huelva que no tiene nada que ver con este debate absolutamente estéril".

A preguntas de los periodistas antes de celebrar la Asamblea Electoral de la FOE, el presidente de la interprofesional ha ahondado en que todo esto "obedece a intereses políticos y partidistas en una época electoral", por lo que ha reclamado a las administraciones que "se sienten" porque "con lo que se está jugando no es con el futuro de esas 750 hectáreas, sino con la preservación de la legalidad y la reputación de casi 12.200 hectáreas que están perfectamente legalizadas en todos los aspectos que utilizan agua superficie y que son una señal inequívoca del buen hacer de la agricultura de la provincia de Huelva".

"Son daños colaterales en los que se pone un foco absolutamente injusto y si las administraciones ejercieran su responsabilidad, deberían de preservar al sector de los frutos rojos y no manosearlo o ponerlo en consideración arrastrándolo públicamente por toda Europa", ha valorado.

Al respecto, García-Palacios ha insistido en que "hay que ser responsables", toda vez que ha afirmado que desde Interfresa se ha enviado una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, para que "actuara de manera responsable y poniendo en consideración el buen trabajo que hace el sector", ya que esa "no es la imagen que se están vendiendo a nivel internacional".

"Los onubenses nos tenemos que sentir orgullosos de cómo se hacen las cosas, porque somos referencia a nivel internacional, y en eso es en lo que nos debemos centrar", ha subrayado.

CONSECUENCIAS DE LA SEQUÍA

Por otro lado, el también presidente de Asaja-Huelva ha remarcado que el sector ganadero de la provincia sea "el que lo esté pasando peor" porque el hecho de no cosechar supone "un no rendimiento", pero en la ganadería el problema es que "no hay pastos" en las dehesas por lo que el "incremento de los costes para piensos se ha multiplicado, además del eléctrico".

"Por ello, nos podemos encontrar con una situación difícil, porque no hay grano, no hay forraje ni paja en nuestra cercanía, e incluso hay zonas en la que es complicado el aprovisionamiento de agua para el ganado", ha detallado.

No obstante, el presidente de Asaja-Huelva ha explicado que la sequía "hay que diferenciarla de dos maneras: la estructural y la agronómica". En cuanto a la segunda es aquella "es si se siembra girasol y no llueve, no se cosecha", pero la primera es el "desabastecimiento de agua para toda la población" que es algo "que no puede ocurrir de ninguna de las maneras".

"La sequía que padecemos es cíclica, de hecho, tenemos registros desde hace más de un siglo. Estamos permanentemente redundando en una situación que se conoce y no se le pone remedio. Por ello, pedimos altitud de miras a nuestras administraciones y que preveamos este tipo de situaciones a medio y largo plazo", ha concluido.