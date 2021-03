Cs intenta que el Congreso apruebe una declaración institucional sobre la salud mental y critica la estigmatización

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha explicado este miércoles que su grupo está tramitando una declaración institucional de apoyo a las personas con problemas de salud mental, después del polémico grito de un diputado del PP tras la pregunta del portavoz de Más País, Íñigo Errejón.

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Bal ha criticado la actitud del parlamentario 'popular' por Huelva Carmelo Romero, que ha gritado "vete al médico" a Errejón cuando preguntaba al presidente, Pedro Sánchez, por la salud mental de los españoles tras la pandemia y el confinamiento.

"He oído la voz más o menos por aquí y me ha parecido indignante. He puesto un tuit en apoyo a Errejón y le he mandado un mensaje de Telegram diciéndole que me parece indignante", ha revelado Bal, que ha comunicado además la iniciativa que su grupo trata de impulsar.

"Desde Cs consideramos que el episodio que ha tenido lugar hoy en el Congreso de los Diputados es absolutamente inadmisible e intolerable, pues la Cámara donde están representados todos los españoles no es lugar para proferir descalificaciones como esta", han criticado desde el grupo naranja, que ha instado a que el Congreso "cierre filas y se pronuncie de manera unánime y sin fisuras".

UNA PROCLAMA "UNÁNIME Y SIN FISURAS" POR PARTE DEL CONGRESO

En esta línea, Bal ha pedido que de "ningún modo se estigmatice a las personas que están sufriendo" enfermedades mentales. "Porque expresiones como las que hemos oído, por muchas disculpas que se pidan, van a eso: a la denostación, la estigmatización de personas que lo están pasando muy mal. Son expresiones inhumanas", ha remachado.

Para la formación, "solo con el compromiso unánime de todas las fuerzas políticas" se logrará "resarcir a todas esas personas que padecen este tipo de enfermedades de la gravedad del comentario que han tenido que escuchar hoy nada menos que en la sede de la soberanía nacional".

Así, desde Ciudadanos han afeado el grito del diputado del PP, "una falta de respeto a todos los españoles que sufren algún problema de salud mental, a sus familiares y a los profesionales que trabajan para prestarles ayuda". "No hace sino agravar la situación de quienes padecen, además de su dolencia, la incomprensión y, en demasiadas ocasiones, también la soledad", han señalado.

Para que el Congreso apruebe esa declaraciones institucional en este Pleno, que acaba este jueces, se necesita que el texto sea acordado por unanimidad por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Si uno no da su conformidad, no podrá salir adelante.