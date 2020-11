La Inteligencia alemana ve indicios de radicalización entre los manifestantes contra las restricciones

HANNOVER (ALEMANIA), 14 (DPA/EP)

El director del servicio de Inteligencia Interior del estado alemán de Baja Sajonia, Bernhard Witthaut, ha avisado este sábado que su departamento está percibiendo una progresiva radicalización de los opositores a las medidas de protección contra el coronavirus.

"El tono de los discursos se ha endurecido y se propagan abiertamente fantasías de derrocar al Gobierno alemán", avisa Witthaut en declaraciones que reproduce el periódico 'Neue Osnabrücker Zeitung'.

Estos cambios se observan no solo en Internet sino también en las calles durante las manifestaciones contra las restricciones para contener la pandemia de coronavirus.

"Observo una progresiva radicalización interna del movimiento", ha añadido Witthaut, quien también preside la Oficina de Protección de la Constitución de su estado.

Witthaut ha destacado que ya hay gente que se atreve a perpetrar atentados como el incendio provocado en en Berlín en instalaciones del Instituto Robert Koch, el ente de control de enfermedades infecciosas.

"No quiero excluir la posibilidad de más ataques, pero espero que no ocurran", ha hecho saber. Aunque ha aclarado que de momento no hay pruebas de que esté naciendo un terrorismo anticuarentena, sí hay cierto potencial de radicalización en el movimiento. "Debemos vigilar esto de cerca antes de que ocurra algo peor", ha señalado.