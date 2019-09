El 'insulto' con el que Susana Griso ataca a los usuarios de las redes sociales para defender a Fran Rivera

El torero Francisco Rivera se ha mostrado muy molesto con la cancelación de su exhibición en la 'Japan Weekend' de Pamplona. Rivera recibía la comunicación por parte de la organización hace unos días. Los propios responsables de esta feria de la cultura japonesa publicaban un mensaje en su perfil de Instagram informando de la cancelación de este evento: "Os leemos y os escuchamos: nuestra prioridad sois vosotros. Dicho lo cual, anunciamos la CANCELACIÓN de la exhibición de Francisco Rivera. Ni él ni el dojo cobraban por venir, y la intención no era otra que difundir el aikido, sentimos que se haya proyectado de otra forma".

El diestro, que es cinturón negro de aikido, un deporte que lleva practicando desde hace más de dos décadas, ha mostrado su malestar en el programa de 'Espejo Público'. Muy ofendido, Francisco Rivera aseguraba que no entendía el porqué de su veto, algo que los propios responsables han justificado bajo el pretexto de que querían mantener el buen clima en este evento familiar. Y es que por lo que parece desde que anunciaron la participación del maestro, habían recibido un sinfín de amenazas.

⚠️ Os leemos y os escuchamos: nuestra prioridad sois vosotros. Dicho lo cual, anunciamos la CANCELACIÓN de la exhibición de Francisco Rivera. Ni él ni el dojo cobraban por venir, y la intención no era otra que difundir el aikido, sentimos que se haya proyectado de otra forma. pic.twitter.com/rbL59b58ln — Japan Weekend (@Japan_Weekend) September 16, 2019

Susana Griso ha salido en defensa del diestro, y lo ha hecho de una forma polémica, criticando a los usuarios de las redes sociales. Y es que la popular presentadora se ha mostrado partidaria de trabajar sin estar pendientes de lo que se publica en las redes sociales, al tratarse de un universo muy reducido (las amenazas que ha recibido la 'Japan Weekend' en redes sociales ha sido el motivo por el que ha decidido vetar a Rivera). Pero la periodista catalana ha ido más allá, y ha acusado a los usuarios de las redes de ser unos "borrachuzos a las tres de la mañana."

Al habla la carroñera Susana Griso, aguardando otro caso del estilo Julen para poder echar toda la bilis guardada que tiene. https://t.co/AMMcsCbMDJ — Álex (@alexrstones) September 18, 2019

Un comentario que, como no podía ser de otra manera, no ha pasado por alto las redes sociales, haciendo 'Trending topic' este asunto. Las críticas contra la presentadora se han ido sucediendo por parte de los usuarios, que no se han tomado bien la crítica. Algunos incluso se han atrevido a publicar memes o gifs de jóvenes consumiendo una bebida alcohólica para manifestar su descontento.

Que dice Susana Griso que twitter es un universo de borrachuzos a las 3 de la mañana.

Hay otros borrachuzos que a las 3 de la mañana les da por conducir...

Y están en su programa. pic.twitter.com/goLe1rKedo — JackySoria (@JackySoria2) September 18, 2019

Preparándome para tuitear sobre Susana Griso pic.twitter.com/U2Dy49sHrP — Barbúho (@barbuho) September 18, 2019

O sea, a ver que me entere yo: vetan a Fran Rivera de una semana de noséqué en Japón porque es un facha machista y déspota y Susana Griso dice que la culpa es de los tuiteros, que somos unos borrachos a las 3 de la mañana. — Flanagan McPhee (@FlanaganMcPhee) September 18, 2019

Han vetado a Fran Rivera en la #JapanWeekendMadrid.

A Susana Griso no le ha gustado y ha llamado borrachuzos a no sé quién.

Esto sí que es serio y no lo de la repetición electoral esa. — MARIANO RAJOY FAKE ���� (@marianofake) September 18, 2019

Susana Griso dice que somos unos borrachuzos a las 3 de la madrugada. Pues mira, ahí si le doy la razón. pic.twitter.com/Qw6J7oGczq — Dr. John Smith (@NoMePeguesMucho) September 18, 2019

Consciente de que había metido la pata, Susana Griso decidió emplear su perfil oficial de Twitter para suavizar su postura, y matizar sus duras declaraciones vertidas durante la emisión de 'Espejo Público': "Antes de que se malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato."

Antes de que se me malinterprete, he dicho que en las redes sociales hay una minoría que actúa como borrachuzos a las tres de la madrugada. Me refiero únicamente a quienes amenazan amparándose en el anonimato. — Susanna Griso (@susannagriso) September 18, 2019

Las disculpas no han sido aceptadas por muchos usuarios, que no perdonan a la popular presentadora. No son pocos los que han aprovechado la coyuntura para criticar el programa de Griso, acusando el espacio de "ser responsables del auge de la extrema derecha", mientras otros han atacado directamente a la presentadora, a la que reprochan no haber pensado antes de actuar: "De nada sirve que rectifiques. El daño ya está hecho. Antes de decir estupideces como esa piénsalo." Hay quienes son más duros, y dudan de la profesionalidad de la periodista o declaran "tener más dignidad tuiteando borrachos que tú presentando sobria."

Los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Por ejemplo, desde mi anonimato puedo decirte que tu y tu programa sois uno de los responsables del auge de la extrema derecha y ni siquiera estoy seguro de si sois conscientes de ello — Agorer (@LatveriasDoom) September 18, 2019

Se te ha malinterpretado ya, y de poco o nada sirve que rectifiques. El daño ya está hecho. Antes de decir estupideces como esa piénsalo. Si a Fran Rivera se le ha prohibido ir a la Japan Weekend es porque la gente no se siente representado con él. Patética. — Juanka (@_owlfireflies) September 18, 2019

Tenemos más dignidad tuiteando borrachos que tú presentando sobria. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) September 18, 2019