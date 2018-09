El Instituto Luther King de EEUU pide a Torra que deje de usar la figura del activista

"Esta es la propuesta que hago al pueblo de Cataluña: o libertad o libertad. Y amparado en el mandato del 1 de octubre y tomando como ejemplo luchas como la de Luther King, propongo una marcha por los derechos civiles, sociales y nacionales de Cataluña". El discurso pronunciado por Quim Torra el pasado 4 de septiembre en el que se refirió a la figura del activista norteamericano, Martin Luther King, no ha gustado nada Instituto Luther King de Estados Unidos, que ha pedido que no se use la figura del activista

En una entrevista al diario 'El Confidencial', el director del instituto Clayborne Carson aclara que "Luther King trataba de liberar a los afroamericanos de un sistema opresor, y no veo que formar parte de España sea una opresión .Para empezar, nadie impide a los secesionistas ejercer sus derechos humanos fundamentales, ni veo en general que sean oprimidos como grupo, así que uno y otro movimiento no son comparables. Es ir demasiado lejos", afirma Carson.

"No se puede obviar que existe una motivación económica en el movimiento de independencia de Cataluña. Se trata de una región rica que si se separase de España generaría un perjuicio a otros grupos sociales", prosigue Carson, quien "aprecia que la gente catalana aboque por la resistencia no violenta", pese a que ese no es el "camino de King" por "negar a otra gente los derechos que reclaman para sí", afirma.

"Luther King trataba de construir un mundo que nos uniese a todos, no uno que nos separase y levantase muros. Él trabajaba por un mundo que superase sus diferencias, no por uno que sucumbiera a ellas", confiesa Carson en clara referencia al independentismo catalán.

En las horas posteriores a la publicación de la entrevista, Clayborne Carson ha dicho que sus palabras han sido malinterpretadas. El Confidencial se ha visto obligado a publicar los audios de dicha entrevista.