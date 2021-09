PP insta en Valladolid a la "apertura" de consultorios sin apoyo de Cs pero se compromete a apoyar una futura propuesta

La secretaria del Pleno de la Diputación desaconsejó incluir en el texto una enmienda de la formación 'naranja' por introducir "incoherencias"

Los grupos provinciales de PP, PSOE y Vox han apoyado este jueves instar a la Junta a la "apertura de todos los centros de salud y consultorios rurales", acuerdo ante el cual Ciudadanos se ha abstenido, si bien el portavoz 'popular', Agapito Hernández, ha invitado a la portavoz de la formación 'naranja' a presentar un texto propio en el próximo Pleno y se ha comprometido a apoyarlo.

El debate sobre la atención sanitaria en el medio rural ha protagonizado la sesión plenaria provincial celebrada este jueves, 15 días después de que en las Cortes regionales el PP apoyara una propuesta del PSOE para la retirada del denominado 'Plan de reestructuración de la atención sanitaria en el medio rural' sin apoyo de Cs.

En el Pleno de la Institución provincial el asunto ha sido objeto de dos proposiciones, una presentada por el PP y otra del PSOE, que se han debatido por separado, algo que según ha señalado la portavoz de Cs, Gema Gómez, se ha debido a que el Grupo Socialista "se ha negado" a debatirlas de manera conjunta, como recuerda que se suele hacer cuando se presentan dos mociones sobre el mismo asunto.

La sesión, correspondiente al mes de septiembre y la primera que se ha celebrado de manera presencial desde el inicio de la pandemia, ha contado con dos diputados menos que los habituales, ya que por un lado está ausente por motivos de salud la representante de Cs Nuria Duque y, por otro, se ha tomado en consideración este mismo jueves la renuncia de la ya exdiputada de Toma la Palabra Virginia Hernández y su sustituto aún no ha tomado posesión. De esta manera, circunstancialmente, el PP ha contado con mayoría absoluta directa --13 diputados de un total de 25--.

De ambas proposiciones han salido aprobados diversos acuerdos la del PP íntegramente y tres de los cinco puntos de la que planteaba el PSOE. Entre ellos ha estado instar a la Junta de Castilla y León a "la apertura de todos los centros de salud y consultorios de la provincia de Valladolid", con sus distintos matices, como que el PP ha reclamado "buscar el consenso en cualquier decisión organizativa" mientras los socialistas reclamaban volver a "la frecuencia anterior" a la pandemia en las consultas.

En este sentido, las afirmaciones en la proposición 'popular' sobre la "apertura de todos los consultorios" ha llevado al portavoz del PSOE, Francisco Ferreira, ha ironizar sobre si el PP considera que estos centros han estado cerrados o no. "Dicen ahora que quieren abrir los consultorios. ¿Pero no decían que no estaban cerrados?", se ha preguntado el diputado.

De hecho, Agapito Hernández ha apuntado que al inicio de la pandemia se asumió que "se cerraran algunos consultorios", al tiempo que se ha preguntado si al PSOE no le ha "preocupado" este asunto hasta abril de este año, cuando presentó una primera proposición.

"IMPERDONABLE RETRASO" DE LA JUNTA

Incluso el PP ha apoyado un punto propuesto por el PSOE en el que se considera "imperdonable el retraso que acumulan la mayor parte de las actuaciones contempladas en el último plan de infraestructuras sociales prioritarias" y se reclama a la Junta que apruebe un nuevo plan de infraestructuras sanitarias.

El portavoz de Vox, Mario de Fuentes, solicitó sin éxito que PP y PSOE transacionaran sus propuestas "sin caer en electoralismos".

En cualquier caso, Ciudadanos ha votado en contra de las propuestas que planteaba el PSOE y se ha abstenido ante las que defendía el Partido Popular, si bien su portavoz ha querido subrayar que aunque está "de acuerdo" con la esencia de los puntos, no ha votado a favor debido a que había presentado una enmienda a la propuesta 'popular' que considera más adecuada.

Gema Gómez ha planteado que la enmienda que presentaba se incorporase al acuerdo propuesto por el PP como "adición", ya que ha defendido que no se trataba de una enmienda de sustitución sino de la "modificación de algunos puntos".

La enmienda proponía instar a "seguir avanzando" en la búsqueda de un acuerdo para "reforzar sin excusas" la Sanidad rural, mediante una serie de principios, como "garantizar la presencia médica y enfermera en todos los centros de la red", desarrollo de cita previa en el medio rural, no reducción de los servicios, o potenciar el uso de tecnologías de la telecomunicación, entre otras.

Ello ha dado lugar a una larga disquisición entre los portavoces de los grupos y la secretaria general del Pleno sobre la opción de incorporar la enmienda de la formación 'naranja' y la funcionaria inicialmente ha sido tajante y ha descartado esa opción ya que considera que se introducirían "incoherencias" en el texto y que podría "desvirtuar" el contenido que planteaba el PP.

Posteriormente, ha planteado la posibilidad de incluir una parte de la enmienda 'naranja' como quinto punto del acuerdo, pero finalmente ha sido descartado por el Partido Popular, cuyo portavoz ha animado a Ciudadanos a presentar una propuesta propia en el próximo Pleno la cuál contará con el apoyo del PP.

Pese a que buena parte de los puntos han contado con acuerdo entre los 'populares', PSOE y Vox, el debate ha contado con distintos reproches entre las formaciones, con una defensa por parte de PP y Ciudadanos de la gestión del Gobierno autonómico y reproches por que los socialistas "no están dispuestos a sentarse" a dialogar con propuestas. El PSOE, por su parte, ha acusado a los grupos "de la derecha" de "vender la Sanidad" mientras sí que defienden intereses "privados" como los de la educación concertada.

Lo que el PP, ni tampoco Vox ni Cs, no ha respaldado dentro de la moción del PSOE, ha sido la reclamación a la Junta para que "retire formalmente en Consejo de Gobierno el plan de reestructuración de la Atención Primaria". De hecho, el diputado 'popular' David Esteban ha acusado también al Grupo Socialista de "confundir a los ciudadanos" porque no se trata de "un plan", sino de un "modelo de atención primaria y asistencia que consiste en sentarse a dialogar".

Por su parte, Gema Gómez ha reprochado que el PSOE "utiliza un tema tan importante, prioritario para los pueblos como arman arrojadiza, primando el interés particular sobre el general", al tiempo que ha incidido en que no "van a encontrar" a Ciudadanos mientras no "decidan mirar por los habitantes del territorio".

En la sesión se han aprobado, con abstención del PSOE, otras dos mociones, como la que presentaba Cs para impulsar la agricultura sostenible incentivando la formación en competencias científicas y digitales para agricultores y ganaderos en colaboración con las Comunidades Autónomas y las OPA, para asegurar una mejor comprensión de las alternativas tecnológicas.

Dentro del asunto, se ha aprobado, con enmienda del PP, instar al Ministerio a que realice una distribución justa y eficiente de los fondos europeos destinados al sector primario, "con especial atención a los productores de materia prima más perjudicados, de acuerdo con los informes emitidos por el Observatorio de precios de la cadena alimentaria".

MUSEO DEL PAN

También ha salido adelante la moción presentada por Vox para que la Diputación analice "pormenorizadamente" el funcionamiento, y los datos de explotación actuales del Museo del Pan de Mayorga y que estudie la futura explotación del centro por parte de una asociación sin ánimo de lucro.

En el apartado de preguntas, la diputada del PP Inmaculada Toledano ha respondido al Grupo Socialista que el parque 'Valle de los Seis Sentidos' se reabrirá "lo antes posible, porque la Institución son "los primeros interesados" ya que "es un referente en cuanto a parque infantil en toda Castilla y León". Pero ha recordado que se continuarán las obras necesarias "hasta que tenga los estándares de calidad al máximo" pese a que ello pueda dilatar la reapertura.