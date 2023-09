Cs insta a PSOE y PP a responder con un portazo al "chantaje" de Puigdemont

El presidente del grupo de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha instado este martes a PSOE y PP a responder con un portazo a las condiciones que plantea el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, ya que a su juicio representan un nuevo "chantaje a la democracia".

Así lo ha afirmado en rueda de prensa desde el Parlament, después de que Puigdemont haya fijado en una conferencia en Bruselas cuáles son las condiciones previas de JxCat para sentarse a negociar su apoyo a la investidura del próximo presidente del Gobierno.

Puigdemont ha planteado cuatro condiciones previas: el "reconocimiento y respeto de la legitimidad democrática del independentismo", el "abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo" con una ley de amnistía, un "mecanismo de mediación y verificación" del cumplimiento de los acuerdos y establecer como límite de la negociación los tratados internacionales sobre derechos humanos y libertades fundamentales.

Según Carrizosa, con esa lista de condiciones Puigdemont "ha renovado hoy su chantaje a la democracia" y, "en una democracia sana, la respuesta sólo podría ser: no hay más que hablar".

El expresidente catalán, ha denunciado Carrizosa, "ha pedido impunidad policial y judicial", así como una negociación que no esté "sujeta a los límites constitucionales", y ha dejado claro que "no renuncia a la unilateralidad".

"Como esas condiciones no se pueden dar, es obvio que con Puigdemont no se puede negociar", ha advertido Carrizosa, en un mensaje dirigido a PSOE y PP, a quienes ha acusado de "blanquear" a alguien que "atentó contra la democracia y generó una división social sin precedentes".

Mientras el PSOE y Sumar "están mirando de pactar con Puigdemont a las claras y con foto, el PP lo está haciendo de una forma vergonzante y sin foto", ha denunciado.

Carrizosa ha pedido reunirse con el primer secretario del PSC, Salvador Illa, y con el presidente del PPC, Alejandro Fernández, para exigir a sus partidos que "no compren gobiernos a costa de los derechos de los catalanes", ya que de momento "parecen dispuestos a pagar el peaje del desprestigio y la humillación de hablar con un prófugo de la justicia".

CARRIZOSA VE "LÓGICAS" LAS DISCREPANCIAS DE ALEJANDRO FERNÁNDEZ

Por otra parte, Carrizosa se ha referido a las "discrepancias" del presidente del PPC, Alejandro Fernández, con la dirección del PP, al mostrarse contrario a que su partido abra conversaciones con JxCat.

Carrizosa ha considerado "la mar de lógicas" las críticas de Alejandro Fernández a la estrategia de la dirección del PP: "Entiendo que él lo haga, no entiendo que su partido no lo secunde, no entiendo la posición de Alberto Núñez Feijóo".

"Me gustaría que hubiese más valentía", ha dicho Carrizosa refiriéndose al PP, partido que a su juicio "no está siendo coherente".