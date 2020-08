Cs insta por escrito a Torrent a apoyar a los letrados ante "ataque" de Torra

El presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha presentado un escrito dirigido a la Mesa del Parlament para instar al presidente de la cámara catalana, Roger Torrent, a explicitar su apoyo a los letrados frente a los "ataques" del presidente de la Generalitat, Quim Torra.

Así lo expone en un escrito, al que ha tenido acceso Efe, en el que Cs denuncia la presión de Torra a Torrent para que destituya al secretario general del Parlament, Xavier Muro, por haber suprimido fragmentos de las resoluciones sobre la monarquía, aprobadas por el pleno, que podían chocar con el Tribunal Constitucional.

El escrito, firmado por Carrizosa, califica de "inadmisible" que "el poder ejecutivo intente injerirse en las decisiones del poder legislativo" y muestra el "firme apoyo" de Cs a Muro y al resto de los letrados del Parlament, que han actuado "de forma profesional, independiente" y acatando el "ordenamiento jurídico".

"Es intolerable que por el simple acatamiento a nuestro ordenamiento jurídico, sin claudicaciones, el secretario general haya tenido que ver cómo extremistas lo han acosado públicamente en las redes sociales, incluso publicando datos personales", señala.

Por ello, según consta en el escrito que deberá abordar la Mesa en su próxima reunión, Cs solicita a Torrent y al conjunto de la propia Mesa que "presten su explícito apoyo" a Muro y a su independencia, frente a los "ataques del poder ejecutivo representado" por Torra y los ataques de "sectores extremistas" en las redes sociales.

En declaraciones a Efe, Carrizosa ha explicado además que Cs presentará una propuesta de resolución para que el pleno del Parlament defienda a los letrados frente a las "amenazas" del Govern, una iniciativa que se votará previsiblemente en septiembre.

Carrizosa ha explicado que en el texto pedirán la protección de los funcionarios del Parlament a los que Torra pide que "no cumplan la ley" y acaten lo que les demanda el poder ejecutivo, lo que a ojos del líder de la oposición en Cataluña es una muestra de "totalitarismo" y de vulneración de la separación de poderes.

"Nunca se había visto una intromisión así del ejecutivo sobre los funcionarios que prestan servicio en el poder legislativo. Es intolerable", ha dicho.

Carrizosa no cree que las "presiones" y "amenazas" de Torra a funcionarios se hagan "efectivas", si bien en ese caso desde Cs emprenderían acciones legales u otras iniciativas más allá de la censura y crítica política en la que ahora se sitúan.

Asimismo, ha denunciado que el independentismo ahora alza la voz contra la inmunidad y la inviolabilidad del rey, pese a que en 2017 el Govern de Carles Puigdemont las incluía para sí en las leyes de desconexión de cara a una "república catalana".

Para el líder de la formación naranja en Cataluña, y aunque la conducta del rey emérito "no está nada clara", Juan Carlos I debe poder tener derecho a la "intimidad" y a no revelar su paradero al no tener ya funciones ni responsabilidades como jefe de Estado.

El rey emérito "no está investigado ni imputado", ha recalcado. EFE

