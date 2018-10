Cs insta a la Junta a retomar el proyecto del centro de salud de Gamarra "tras dos décadas de retrasos"

Ciudadanos (Cs) instará a la Junta de Andalucía en el próximo pleno a retomar el proyecto del centro de salud de Gamarra y pedirá al Gobierno autonómico que reserve una partida económica en los próximos presupuestos para hacer realidad esta histórica demanda sanitaria de los vecinos del distrito de Bailén-Miraflores, "que acumula ya más de dos décadas de retraso".

El portavoz municipal de Cs, Juan Cassá, ha afirmado que "18.000 pacientes de Gamarra esperan como agua de mayo esa inversión de tres millones de euros para acometer este centro de salud que cubriría importantes carencias en el distrito en campos como la Medicina General, la Pediatría, la cirugía ambulatoria... Ahora mismo tienen que ir al de Nueva Málaga, que no está a mano precisamente".

Cassá, que ha comparecido este lunes acompañado por vecinos de la zona, que desde 1986 reclaman y esperan este equipamiento sanitario, ha explicado que Cs incide en que el Ayuntamiento de Málaga puso a disposición de la Junta en el año 2000 suelo municipal para levantar este centro de salud.

"Una cesión que no estuvo exenta de polémica", según recrimina el líder naranja, que apunta a que "no podemos andar siempre con debates sobre la ubicación de un tercer hospital, discutiendo sobre lo divino y lo humano sin resolver antes los problemas de masificación en nuestra sanidad; el poco tiempo que tienen los médicos para ver pacientes; las condiciones laborales de nuestros sanitarios; abrir las camas que no se ponen en servicio en los hospitales, y centros de salud pendientes como éste de Gamarra".

Ciudadanos recuerda que la Junta anunció en 2011 la adjudicación de la redacción del proyecto básico y de ejecución de este centro de salud por un importe cercano a los 200.000 euros y apremiará al Ayuntamiento en la Comisión de Derechos Sociales a reunirse a la mayor brevedad con la Delegación de Salud para abordar un calendario de ejecución de este edificio, que dispondría, según su anunció, de 14 consultas de Medicina de Familia, dos de Pediatría, un par polivalentes y una de cirugía mayor ambulatoria, así como una sala de educación sanitaria y una unidad docente de medicina familiar en una superficie construida de casi 2.400 metros cuadrados.

"Las políticas de salud son prioritarias para Ciudadanos, ya está bien de que estos vecinos sigan sin su centro sanitario y soportando, como siempre, la intolerable batalla institucional Junta-Ayuntamiento, que aquí también se han peleado a cuenta de un suelo del que se dispone desde hace ocho años", ha criticado Cassá.

En este punto, ha incidido en que el partido naranja ha presentado a nivel municipal varias iniciativas en materia sanitaria para abrir las urgencias de Churriana de una vez por todas, o para reivindicar la ampliación del centro de salud de El Palo.