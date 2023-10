El PP insta a la Diputación a "cumplir su compromiso" de eliminar la subida en la factura del agua en El Condado

El Grupo Popular en la Diputación de Jaén va a elevar al próximo pleno una moción instando a la institución, como titular y gestora de la Red de Abastecimiento en Alta de El Condado, a solicitar al Gobierno de España el cese en la aplicación del principio de recuperación de costes de las obras llevadas a cabo para mejorar la disponibilidad de agua en la comarca y "que ha disparado la factura de cerca de 20.000 vecinos, que están pagando el doble, el triple e incluso más por el servicio".

En una nota de prensa, los populares exhortan, además, a la Administraciónprovincial a que mientras tanto asuma el sobrecoste en la tarifa de la amortización anual de esta inversión "para aliviar de forma inmediata el bolsillo de los usuarios afectados". Así lo ha señalado este sábado el diputado del PP por el partido judicial de Villacarrillo, Nicolás Grimaldos, incidiendo en que "se trata de una situación inasumible, el sometimiento a una de las comarcas económicamente más deprimidas de Andalucía a un empobrecimiento por parte del Gobierno y la Diputación, las dos administraciones socialistas que tienen las competencias en el sistema de abastecimiento de agua".

"Los residentes en Arquillos, Navas de San Juan, Montizón, Santisteban del Puerto, Castellar, Chiclana de Segura y Sorihuela del Guadalimar no son menos que nadie ni tienen menos derechos. No se puede permitir que estos siete municipios pasen a pagar de la noche a la mañana una de las aguas más caras de Andalucía cuando se les había prometido todo lo contrario, un ahorro en la factura", ha recalcado el dirigente popular.

Asimismo, ha recordando el compromiso adquirido con los alcaldes de estos municipios en marzo de 2020 por parte de la Diputación, tras cederle la infraestructura la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), de solicitar al Ministerio las excepciones previstas para la no recuperación deinversiones, "tratándose de una inversión de 10,3 millones de euros para un sistema de abastecimiento tan pequeño como el de El Condado, veinte veces superior a los costes medios de la tarifa de utilización y el canon de regulación medios".

"No pedimos nada nuevo, lo que la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, dijo a los alcaldes que se iba a solicitar en 2020 es lo mismo que pedimos hoy. Solicitamos al titular del sistema, que es la Diputación, y al organismo de la cuenca, la CHG, la aplicación de las excepciones previstas en la Ley de Aguas, algo que sí se aplicó en la primera parte de las obras, de más de tres millones de euros que no pagaron los vecinos, estando el PP en elGobierno, y ahora con el PSOE, sin saber por qué, no se está aplicando y nadie de Diputación se lo reclama", ha abundado.

En su opinión, la realidad "está clara: mientras el PP no aplicó la recuperación de costes en la primera parte de esta obra, ahora el PSOE sí la está aplicando en la segunda parte, condenando a los vecinos a pagar facturas de récord", ha subrayado Grimaldos.

La cantidad amortizada en la tarifa de las obras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y el resto del sistema de El Condado supera los 250.000 euros anuales. "Es triste comprobar que cuando la Diputación se quedó esta infraestructura se anunció que habría agua de mejor calidad y más barata para El Condado, hablando incluso de un ahorro del 16%, y en vez de eso lo que están viendo los residentes es que el coste del agua se ha disparado y más que un bien básico y de primera necesidad empieza a parecer por su precio un artículo de lujo en su comarca", ha lamentado el dirigente del PP.