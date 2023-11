PP insta a Diputación a convocar el Consejo de Alcaldes para abordar el problema del agua en El Condado

El PP ha registrado en la Diputación Provincial de Jaén una carta solicitando la convocatoria de manera "extraordinaria y urgente" del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas para solucionar el problema del agua en El Condado.

Los encargados de registrar el escrito han sido el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Luis Mariano Camacho, junto al diputado provincial Nicolás Grimaldos, el portavoz del PP en el Consejo de Alcaldes y Alcaldesas Marino Aguilera y los alcaldes de los municipios jiennenses de Arquillos, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto.

"Entendemos que es el foro adecuado para tratar este tema, al que se le debe poner remedio inmediatamente", ha señalado Camacho y ha avanzado que este martes los alcaldes continuarán con las reivindicaciones, esta vez en Madrid donde los cuatro alcaldes, junto con el diputado nacional, Juan Diego Requena, registrarán una Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados y una petición al Ministerio de Transición Ecológica donde se exige no repercutir los costes de la tubería de agua en alta de El Condado.

Los cuatro primeros ediles, además, han pedido al PSOE jiennense que "se sume a las justas reivindicaciones, todavía están a tiempo de parar esta desproporcionada subida de agua".

Los populares ya han advertido que harán "todo lo posible" para evitar este "inaudito incremento que la Diputación de Jaén ha propuesto a la comarca, que en algunos casos supera el 140 por ciento en los recibos".

El PP ha denunciado que la Administración Provincial, que es la que tiene las competencias y las instalaciones, no ha hecho actuado para impedir que se imputen los costes de la renovación de las tuberías y la mejora de la infraestructura a los vecinos, que ya "pagan las facturas de agua más caras de la provincia y de las más elevadas de Andalucía".

Todo ello, además, dándose las circunstancias que recoge la Ley de Aguas para no aplicarse la repercusión de los costes por ser una zona en regresión de población, económicamente deprimida y con una situación geográfica particular, algo que, según Camacho, ya se hizo con la primera fase de las obras estando el PP en el Gobierno de España, con Mariano Rajoy al frente, con una inversión de más de 3,5 millones de euros que no se repercutió a los vecinos.

"Cuando iba a comenzar la segunda fase la moción de censura hizo que esta la llevara a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez y cuando la ha terminado está repercutiendo los 6,4 millones de euros de la obra, lo que ha hecho que se multiplique el coste de la factura del agua", han subrayado los populares.

Así, en el escrito presentado este lunes se solicita, además de la convocatoria del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas, el de la Junta Asesora, así como dar traslado de esta convocatoria a los alcaldes y alcaldesas de Navas de San Juan, Sorihuela del Guadalimar y Chiclana de Segura, "dada la implicación e importancia de estos municipios en los asuntos a tratar y siempre en aras de la mejor solución al problema compartido del coste del agua en el sistema de abastecimiento de El Condado".