Inspector niega vínculos con el CNI en la investigación a Villarejo

El inspector de Asuntos Internos que comenzó a investigar el entramado societario del excomisario José Manuel Villarejo ha negado cualquier vínculo o contacto con el Centro Nacional de Inteligencia, ni haber recibido "ninguna recomendación" o "instrucción" del CNI en la investigación.

El policía que dirigió las pesquisas que culminaron en la detención de Villarejo en 2017 ha seguido declarando este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga al excomisario y a otra treintena de acusados por tres presuntos encargos de espionaje del caso Tándem.

En la que ha sido su tercera jornada de declaración, que proseguirá mañana, el inspector se ha sometido al minucioso interrogatorio del abogado de Villarejo, quien, con sus preguntas, ha intentado cuestionar las pesquisas que han desembocado en unas treinta líneas de investigación a su cliente en la Audiencia Nacional.

Para tratar de confirmar la tesis de Villarejo de que su causa es un "montaje" del CNI y Asuntos Internos, a quienes acusa de elaborar pruebas falsas contra él, el abogado ha preguntado al inspector por los vínculos de los servicios de inteligencia con la investigación y con el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas, con el que el excomisario tiene una reconocida enemistad.

"Yo no he tenido relación ni en este ni en otros procedimientos con el CNI (...) Yo no he ido al CNI en mi vida", ha reiterado en varias ocasiones el policía, que ha asegurado no haber tenido "ningún contacto" ni recibido "ninguna recomendación ni ninguna instrucción con esa procedencia", y ha indicado que en este caso la Policía ha seguido "la misma mecánica que en todos los procedimientos".

A lo largo del extenso interrogatorio, el abogado ha puesto en duda el origen de la investigación, que partió de una denuncia anónima, un asunto "esencial" para la defensa, según él mismo ha precisado en una de las numerosas ocasiones en las que la presidenta de la Sala, Ángela Murillo, le ha llamado la atención por no ceñir sus preguntas a lo que el tribunal está juzgando.

Los habituales rifirrafes entre ambos se han repetido en esta jornada, en la que la magistrada ha llegado a pedirle que no "confunda" al testigo con afirmaciones que atribuía a un auto y que no eran exactas, y para aclararle que no están "juzgando" a ese inspector. EFE

