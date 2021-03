El inspector del 'caso Gürtel' cita un "informe paralelo" sobre Bárcenas de 2015 entre las barreras a la instrucción

Vox y Cs defienden la investigación de Morocho después de que el PP cuestionara sus informes citando casos como el de Camps

El inspector principal del 'caso Gürtel', Manuel Morocho, ha detallado este jueves en la comisión de investigación por la operación 'Kitchen' del Congreso de los Diputados las diferentes "barreras" a las que se ha enfrentando durante estos años, citando un traslado de destino dentro de la Policía, pasando de la UDEF a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) bajo las órdenes de Eugenio Pino, y la aparición de un "informe paralelo" sobre Luis Bárcenas.

El diputado del PSOE David Serrada le ha preguntado si estando en la DAO tuvo alguna sospecha de investigaciones paralelas, mencionando la 'operación Kitchen'. En un principio, Morocho ha dicho que no porque su función fue "decorativa", aunque acto seguido ha pedido perdón y ha relatado que "hubo un momento que tuvo la constatación material de la existencia de una investigación paralela sobre el entorno de Luis Bárcenas".

Se trata de una cuestión de la que Morocho --que ha reconocido amenazas y presiones por su investigación, incluso actualmente-- ya testificó en la Audiencia Nacional en 2019, cuando habló de esta investigación "secreta" sobre Bárcenas que era "coincidente" con Gürtel, pero incluida posteriormente en las bases de datos policiales usando información descontextualizada.

Este jueves en el Congreso ha abundado sobre ello para mencionar este informe en formato Word del que tuvo conocimiento cuando estuvo destinado en la DAO, entre 2015 y mediados de 2016, recordando que el "apogeo" de la operación 'Kitchen' para supuestamente sustraer documentación sensible del extesorero del PP Luis Bárcenas fue entre julio de 2013 y octubre de 2015.

ARCHIVO EN FORMATO WORD

Estando en la DAO, ha comentado Morocho, "tuvo constatación material de la existencia de una investigación paralela", de agosto de 2015, a la que él estaba llevando a cabo dentro del 'caso Gürtel'. En concreto se ha referido a una base de datos dentro de una herramienta de inteligencia criminal, un archivo en formato Word, que abrió y leyó tras ser advertido por sus superiores de su existencia, dando cuenta al juez de ello.

"El encartado definía el contenido", ha señalado, explicando que llevaba por título "Luis Bárcenas Gutiérrez". En el mismo se hacía referencia a cuestiones temporales de "personas vinculadas" al extesorero del PP y "su entorno familiar". Luego ha indicado que ese documento fue motivo de desclasificación del Consejo de Ministros, dentro del caso Kitchen.

"Los elementos que aparecían allí eran conocidos por nosotros", ha añadido en referencia a este documento que apareció en bases de datos policiales al margen de la investigación del 'caso Gürtel', una información "sesgada" y que "produjo un cruce buscado sobre una investigación en curso".

"Se graba por un órgano superior que su función es de coordinación, no tiene encomendada la investigación 'per se', y menos en procedimientos judiciales. Esa investigación se hizo fuera del control judicial", ha enfatizado sobre ese informe de 2015 que, ha insistido, "no era relevante, no aportaba nada" y que "se comunicó a la autoridad judicial". "Como todo lo que yo hago", ha apostillado.

INFORMES SOBRE VILLAREJO, PISA O PUJOL

Morocho ha relatado que, siendo Eugenio Pino director adjunto operativo, fue destinado a este lugar, por lo que tuvo que compatibilizar su labor de policía judicial con la revisión de informes remitidos desde la DAO y que afectaban al patrimonio del comisario jubilado José Manuel Villarejo --de quien ha dicho que "no formó parte en ningún momento" de la investigación Gürtel-- o el Informe PISA, en este caso sobre el líder de Podemos, Pablo Iglesias. También ha citado unos documentos en inglés sobre créditos de la familia Pujol.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El PP ha aprovechado su turno para cuestionar la labor de investigación de Morocho. "Lleva 13 años investigando al PP, a nadie se le ha dado tanto tiempo, ¿cuánto tiempo más necesita para cerrar la investigación?", le ha preguntado el diputado de este partido Eloy Suárez Lamata. "Yo actúo como Policía Judicial bajo dirección de tribunales y fiscales, no abro ni cierro investigaciones", ha contestado.

El diputado del PP ha citado los informes que afectaron a Francisco Camps y también las querellas que motivaron la imputación de Morocho --luego archivadas, según ha recordado éste--. Suárez Lamata le ha acusado de incluir "juicios de valor en sus informes", en concreto mencionando un informe sobre la caja B de la formación conservadora, repitiendo Morocho que sus escritos tienen "un valor de atestado sometido a valoración de órganos judiciales".

Esta intervención del PP ha llevado a la diputada de Vox Macarena Olona a reprender el intento de poner en duda la actuación de un "servidor público", algo que ha repetido luego otro abogado del Estado como ella, el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. Además, han recordado que el inspector fue condecorado tanto por gobiernos socialistas como 'populares'.