Inspeccionan las sombrillas de primera línea de playa de Almuñécar para recordar que no se puede guardar sitio

La Concejalía de Playas del Ayuntamiento de Almuñécar, en la costa de Granada, ha iniciado este pasado fin de semana una campaña informativa en la que inspecciona las sombrillas y enseres que se encuentran sin ocupación o abandonados, sobre todo en primera línea de playa de los arenales más concurridos, recordándoles con un adhesivo que no se puede guardar sitio.

En un paso más contra la conocida popularmente como guerra de sombrillas, basada en la costumbre de algunas familias de guardar sitio desde primera hora de la mañana para el rato en la playa posterior, el Ayuntamiento de Almuñécar ha señalado, según han indicado fuentes municipales a Europa Press, que estas inspecciones pueden derivar en la retirada de sombrillas y enseres.

Según ha informado la edil de Playas de Almuñécar, Lucía González, la iniciativa se acordó días atrás. "Encargamos la preparación y edición de una pegatinas de aviso que recuerda el bando municipal" emitido sobre esta materia por el consistorio sexitano.

"Ahora hemos decidido aplicar medidas drásticas para acabar con la habitual práctica de los veraneantes de poner la sombrilla a primera hora y dejarla sola toda la mañana, o abandonarla a mediodía para ir a comer y aparecer a las 18,00 horas", ha indicado la edil de Playas.

Desde hace dos días, "en principio estamos procediendo a informar y señalar con una pegatina que recuerda el bando" sobre "las sombrillas y enseres abandonados en las playas o sin propietarios que lo estén ocupando o usando", advirtiendo de que "serán retirados por los empleados".

Estas actitudes dan "una imagen que no es normal" de las playas en una situación que "no es nueva", ha reconocido González, para quien "los abusos no se pueden ni deben consentir porque hay playa para acoger a todos".