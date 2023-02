PP insiste en ver un error la moción de censura de Vox, sin candidato oficial

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha reiterado este jueves que su partido considera un "error claro" la moción de censura anunciada por Vox como muestra la ausencia de un "candidato oficial", cuando aún no se ha confirmado que el elegido es Ramón Tamames.

El número tres de Alberto Núñez Feijóo ha expresado en rueda de prensa "todo el respeto" del PP a Tamames, con el que el líder de Vox, Santiago Abascal, conversa para articular la moción contra el Gobierno de Pedro Sánchez que anunció en diciembre, hace más de mes y medio.

"Las cuentas no salen, una moción de censura hoy no serviría más que para reforzar al que gane", ha recalcado Bendodo sobre la posición del PP respecto a esta iniciativa de Vox, ante la que el PP no se opondrá, según anunció Feijóo.

Tamames, que en noviembre cumplirá 90 años, es economista, historiador y escritor, comparte el ideario de Vox respecto a Cataluña, el estado autonómico o la conquista de América y fue diputado en las elecciones Constituyentes del 15 de junio de 1977 por el PCE, partido que abandonó en 1981 para fundar la Federación Progresista, que más tarde se integró en coalición en Izquierda Unida.