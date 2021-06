PP insiste en urnas y rechaza la moción de censura que pide Vox ante indultos

El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha rechazado este miércoles la moción de censura que ha reclamado Vox ante los indultos del "procés" y ha insistido en pedir elecciones, como también ha hecho su jefe de filas, Pablo Casado, desde el Congreso.

"Nuestra agenda en ese sentido no la condiciona Vox, si no que la condiciona el interés general de los españoles", ha afirmado el regidor madrileño ante los periodistas tras un acto municipal. También en Génova descartan una moción de censura porque, como ya ocurrió en la presentada por Santiago Abascal, no dan los números.

Martínez-Almeida ha abonado la argumentación planteada por Casado y por su dirección: los españoles acudieron "engañados" por "mentiras" de Sánchez a las urnas y deben poder pronunciarse sobre la medida de gracia, que el presidente del Gobierno rechazaba en campaña.

Hablan ya de "gran estafa electoral" y de "fraude electoral". "Ha cometido tal estafa que lo lógico es que consultara a los españoles; que si está tan seguro convoque elecciones", ha espetado Almeida, quien también ha reprochado que Sánchez no se haya sometido a las preguntas de los periodistas.

Los populares no cuestionan la figura del indulto, pero sí consideran "ilegales" y de "consecuencias graves para el orden constitucional" los concedidos a los condenados del "procés" porque a su juicio incumplen los principios de justicia, equidad y utilidad pública.

Casado, con un mensaje en redes sociales junto a una imagen de la salida de la cárcel de los dirigentes catalanes, ha apuntado que Sánchez habla de concordia, pero "pisotea la ley y la Constitución que la garantiza y "de utilidad pública para sacar de la cárcel a 9 delincuentes a cambio de que no le saquen de Moncloa".

El PP trabaja ya en el recurso contra los indultos y en reclamar su legitimación para recurrir. Martínez-Almeida ve "prematuro" pensar que su iniciativa no tendrá recorrido.

En los próximos días, los 'populares' van a perseverar en su petición de elecciones y mañana, jueves, volverán a instalar mesas de recogida de firmas contra los indultos, tras percibir una mayor repulsa a partir de la concesión de esta medida de gracia.

Recalcan que tienen el apoyo de la calle y de la mayoría de los españoles, mientras que el que está solo, afirman, es Sánchez. Casado le ha dado hoy por muerto electoralmente. EFE

ml-pcc /mcm