El PP insiste: "No se aprobará en Parlament ninguna norma en contra del Estatut o la Ley de normalización lingüística"

Lamenta que tras 100 días, PSIB sigue "en fuera de juego" y "centrado en el barro, la confrontación lingüística y las 'fake news'"

El PP ha insistido este lunes, con motivo del debate previsto esta semana en el Parlament de la Proposición No de Ley (PNL) de Vox para garantizar la libre elección de lengua en la enseñanza, que "no se aprobará ninguna norma en contra del Estatud d'Autonomia o la Ley de normalización lingüística"; una iniciativa a la que, ha avanzado, presentará enmiendas y de la que no ha querido desvelar el sentido del voto de los 'populares' este martes en la Cámara.

La portavoz parlamentaria adjunta del Partido Popular, Marga Durán, ha recalcado que el proyecto de los 'populares' "está perfectamente expuesto en su programa electoral y en los acuerdos de gobernabilidad posteriores". Por tanto, ha explicado, "defendemos la libre elección de centro y de la lengua de primera enseñanza" pero, ha precisado, "respetando siempre las dos lenguas cooficiales". "No se aprobará en el Parlament ninguna normativa que vaya en contra del Estatut d'Autonomia o de la Ley de normalización lingüística".

En este sentido, y preguntada por los periodistas por cómo será posible aplicar esto, Durán ha creído importante "esperar a los tiempos que marcará la Conselleria de Educación", puesto que "es esta quien los ha de aplicar".

"Nosotros, en el Parlament, los diputados proponemos, defendemos nuestras ideas y, además, legislamos, es nuestro trabajo", ha añadido pero "la tarea ejecutiva corresponde al Govern y, por tanto, deberá ser este quien diga como aplicarlo".

Asimismo, ha defendido que, a su entender y pese a las críticas de la oposición, "cumplir el pacto de gobernabilidad firmado entre el PP y Vox es cumplir con la ley de normalización lingüística".

BALANCE 100 DÍAS DE GOVERN Y CRÍTICAS A UN PSIB "EN FUERA DE JUEGO"

Por otro lado, la portavoz parlamentaria adjunta del PP, Marga Durán, ha hecho balance de los primeros 100 días del Govern de Marga Prohens y ha lamentado que tras este tiempo "el PSIB sigue en fuera de juego y centrado en el barro, en la confrontación lingüística y las 'fake news'".

Así, Durán ha criticado que "el PSOE esté dando la espalda a los problemas reales de los ciudadanos de Balears votando de manera sistemática en contra de las medidas propuestas por el Govern entre las que destacan la ampliación de la gratuidad a toda la etapa educativa 0-3 años y las mejoras retributivas para los sanitarios".

Además, ha recordado que "estas medidas del Govern han cogido al PSOE a contrapié con una situación complicada en el partido, sin saber quién manda y con Armengol en Madrid defendiendo a Sánchez".

"Entendemos que sigan en shock y que pasar a la oposición obligue a un periodo de reflexión y de adaptación, pero esperamos que el PSOE se ubique pronto", ha expuesto Durán y ha defendido que "Baleares merece tener una oposición seria y rigurosa".

TECHO DE GASTO

Finalmente, la portavoz parlamentaria adjunta del PP se ha referido al techo de gasto que este martes el Govern de Prohens llevará al pleno del Parlament. Un techo de gasto que, ha valorado, "aumenta en un siete por ciento y 418 millones de euros" y que "marca el objetivo de déficit cero por primera vez gracias al crecimiento económico fruto de las buenas cifras turísticas".

Para el PP "la aprobación de este techo de gasto es el primer paso para aprobar los presupuestos del cambio en Baleares". Además, según Durán "no se entendería que el PSIB vote en contra de un techo de gasto que demuestra que se podían bajar impuestos y aumentar gasto".