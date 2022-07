Inquilinos de un caso de "patada en la puerta" recurren su procesamiento

Los inquilinos de uno de los casos de la denominada "patada en la puerta" ocurridos en Madrid durante la pandemia han recurrido la decisión del juez de procesarlos por resistencia o desobediencia a los agentes que acudieron a la vivienda y archivar la causa para los agentes investigados.

Se trata del altercado ocurrido el 9 de diciembre de 2020, cuando había restricciones de reunión por la pandemia, en un piso de la calle Pan y Toros de Madrid, en el que doce agentes intervinieron porque una vecina llamó asegurando que una mujer gritaba y un niño lloraba, y tras forcejear con los moradores acabaron deteniendo a cinco de ellos que se negaban a dejarles pasar.

La causa se inició a raíz del atestado policial por un presunto delito de resistencia o desobediencia cometido por los habitantes de la vivienda. Luego, la letrada de los inquilinos interpuso denuncia contra los policías por posible allanamiento de morada.

Tras el auto del juez en el que proponía procesar a los inquilinos y archivaba la causa para los policías, la Fiscalía ha solicitado recientemente un año de cárcel para los cinco ocupantes del piso por un delito de atentado y dos de lesiones, ya que considera probado que insultaron, amenazaron y lesionaron a algunos policías mientras no les dejaban comprobar si la mujer y el niño estaban bien.

La abogada de los inquilinos investigados, Marina Fernández, ha recurrido la decisión del juez, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, en el que argumenta que se trató de un auto "notariamente contrario a Derecho" y expone que los que deberían ser juzgados son los agentes, que entraron a la fuerza en el piso a pesar de que dentro nadie cometía ningún delito.

Defiende el recurso que el único delito que se imputa a sus representados es el de resistirse a abrir la puerta del domicilio y a identificarse, ya que ha quedado demostrado que no se estaba cometiendo ningún delito contra la salud pública, ni de violencia de género ni maltrato a la mujer o al niño que estaban allí.

Subraya que fue una "larguísima intervención policial, de una hora y media" en la que los policías "bien pudieron comprobar que en el interior no había ninguna mujer ni ningún menor que estuvieran en peligro", como la propia mujer les dijo, no siendo admisible que los agentes aleguen que podían estar ante un delito flagrante.

En este sentido aclara que el policía que estaba al mando reconoció ante el juez que no les constaba que en la vivienda se estuviera cometiendo ningún delito, lo que "desautoriza" la versión de los agentes que entraron.

En el recurso se solicita que se siga la misma doctrina que aplicó la Audiencia Provincial -en junio de 2021- al no admitir la denuncia que interpusieron contra unos inquilinos de un piso de la calle Lagasca los policías que derribaron la puerta con un ariete porque no les abrían, al entender que no incurrieron en delito.

En este caso la audiencia madrileña ordenó el pasado mes de marzo seguir el procedimiento para juzgar con jurado, por un posible delito de allanamiento de morada, a los seis policías que participaron, y no solo al jefe del grupo, como dictó el juez y defendía la Fiscalía.

Tras esta decisión y de cara al próximo juicio la Fiscalía imputa un delito de allanamiento de morada a esos seis policías, aunque les exime de responsabilidad penal alguna.

La defensa de los agentes, a cuatro de los cuales defiende la Abogacía del Estado, ha pedido su absolución.