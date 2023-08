Inma, una española atrapada en Etiopía: "Estamos esperanzados y parece que pronto vamos a salir"

Un grupo de turistas españoles sigue atrapados en un hotel de la región etíope de Amhara, ubicada al norte del país, por los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias Fano. Sin embargo, Inma, una periodista atrapada allí, ha contado que se encuentran esperanzados y parece que pronto podrán volver a España ya que ha habido avances en la ofensiva contra milicianos en esa región.

"Estamos esperanzados y parece que pronto vamos a salir. La agencia de viajes, de algún modo, está pendiente para agilizar trámites y el Consulado también", ha contado Inma en una conversación telefónica con Europa Press, que asegura que el grupo se encuentra en continuo contacto con el Consulado y que ciudades que ayer mismo estaban tomadas por la milicia ya se han recuperado por parte de las fuerzas de seguridad del país. "Eso indica que las carreteras se abrirán", ha dicho.

Inma llegó a Etiopía el pasado miércoles 2 de agosto para visitar el país que se encontraba en una situación tranquila y pudo hacer turismo "normal, tranquilísimo y sin ninguna alteración". Sin embargo, el viernes el Gobierno etíope declaró el estado de emergencia en la región de Amhara, a raíz de un recrudecimiento de los combates después de que las milicias Fano se hicieran con el control del aeropuerto de la ciudad santa de Lalibela, Patrimonio de la Humanidad por sus antiguos monasterios coptos del siglo XI.

Durante estos días los 19 españoles en la zona se encuentran viviendo en un hotel "muy precario" con toda clase de insectos, "pulgas y sin agua corriente", si bien, Inma ha subrayado que se llevan una sensación de la gente y de la familia "flipante" y están "encantados" con la hospitalidad de los locales.

Por otro lado, la española ha querido aclarar que, previamente a su viaje, en la página web del Ministerio de Exteriores no constaba ninguna recomendación de no visitar el país africano. "Eso no lo hemos visto nadie en ningún sitio", ha lanzado. Asimismo, ha insistido en que las guías turísticas les han recalcado que es uno de los países más seguros de África, antes de que estallara el conflicto. "Nos pilló súbitamente", ha contado.

"Hay jubilados, gente muy viajera que ha visitado muchos países de África", ha manifestado Inma, aclarando así que en la web del Ministerio no rezaba la "no recomendación" de visitar el lugar, sino que ese aviso se publicó el sábado, una vez que estalló el conflicto armado.

El Gobierno de Etiopía ha informado este miércoles de avances en la ofensiva contra milicianos en la región de Amhara, situada en el norte del país africano, y ha asegurado que algunas de las principales ciudades de esta zona están ya "libres de bandidos", lo que permitiría entre otras cuestiones la reanudación del transporte.

Pese a los avances, las autoridades también han reconocido que algunos combatientes intentan ocultarse en lugares religiosos o monumentales, pero han prometido seguir trabajando para garantizar la seguridad en toda la región. Según la versión oficial, toda la ofensiva se lleva a cabo con respeto al Estado de Derecho.