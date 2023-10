La iniciativa Sevilla City One toma ideas del proyecto urbanístico sostenible 'The Line' de Arabia Saudí

Sevilla City One ha sido invitada por el Reino de Arabia Saudí para visitar en su capital, Riad, el centro de interpretación del proyecto urbanístico sostenible de Arabia Saudí denominado 'The Line', cuya fecha de finalización se prevé que coincida con la Agenda 2030. Tras la visita, Pilar Mena, miembro del comité organizador de Sevilla City One, ha manifestado que "es importante el conocimiento de grandes proyectos internacionales como el proyecto saudí, dado el objeto de nuestra iniciativa, que prevé procesos de transformación urbana de Sevilla y su área metropolitana con el reto de contribuir a la transformación de la metrópolis bajo un principio de actuación y desarrollo sostenible en su crecimiento residencial, industrial, logístico y terciario, y turístico".

"Nuestro principal objetivo es posicionar Sevilla en el ámbito internacional como referente de metrópolis del Sur de Europa", ha añadido Mena en una nota de prensa. Sevilla City One ha compartido información sobre su iniciativa con el Gobierno de Arabia Saudí, que ha manifestado interés por el proceso de transformación urbana de Sevilla y su área metropolitana como "referente de metrópolis del Sur de Europa".

"Arabia Saudí se ha convertido en un actor clave en la escena económica internacional, bajo el liderazgo del príncipe heredero, Su Alteza Real Mohammed Bin Salman, cuya Visión 2030 está llevando a esta nación a un nivel impresionante de desarrollo, convirtiendo al país en líder del G20 en crecimiento económico el año pasado", ha manifestado el ministro de Turismo de Arabia Saudí, Ahmed Al-Khataheeb, quien ha anunciado asimismo que el país es "la nueva opción para las inversiones así como para los viajes y el turismo".

De los distintos proyectos del Reino de Arabia Saudí destaca 'The Line', que busca convertir a la región en "el lugar más futurista del mundo, repleto de ciudades hiperconectadas, puertos, zonas empresariales, centros de investigación, instalaciones deportivas y destinos turísticos de primer nivel", y cuya primera fase se encuentra en fase de construcción y finalizará en 2026.

'The Line' es el "más ambicioso proyecto de desarrollo urbanístico en el mundo". En la región de montañosa de Neom, cerca del Mar Rojo en el Este de la nación, con vistas al Golfo de Aqaba, es una línea recta de 170 kilómetros, con una altura de 500 metros, y tan solo 200 metros de ancho, que preserva el % de su entorno natural.

Se ha proyectado para una población de nuevo millones de personas y combina "los más avanzados diseños e ingeniería inimaginables, de algunos de los más reconocidos arquitectos del mundo". La huella del proyecto urbanístico 'The Line' supone el 2% de una ciudad convencional, con cero emisiones y la utilización cien por cien de energías renovables, eólica, solar y de hidrógeno. El proyecto prevé superar con éxito uno de los retos para afrontar los desafíos del cambio climático a nivel mundial.

La iniciativa de colaboración pública y privada, Sevilla City One, Metrópolis del Sur, que surgió de la sociedad civil, suma más de 50 empresas adheridas procedentes de diferentes sectores. Desde sus orígenes cuenta con el respaldo de Aedas Homes, CBRE, Bekinsa, Caralca, Grupo Insur, LandCo, Metrovacesa y Vía Célere, recibió el apoyo sectorial de la Asociación de Constructores y Promotores de Sevilla, GAESCO, y la colaboración de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía.