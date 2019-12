Iniciativa pol Asturianu critica que el asturiano no estuviera presente en el discurso del Rey

Iniciativa pol Asturianu ha lamentado que el asturiano no tenga presencia en el discursu del Jefe del Estado, el Rey Felipe VI. Por ello la organización, hará llegar un año más a la Casa del Rey su queja porque el monarca no usase el asturiano junto al resto de les lengua del Estado en el discurso de Navidad.

Un hecho que Iniciativa pol Asturianu ve como una desilusión y "un nuevo olvido de la lengua asturiana frente al resto de lengua del Reino por parte de la Casa Real y del Rey", como ya denunció la organización en varias ocasiones.

La organización recuerda que en varias ocasiones el Rey Felipe VI ya utilizó varios topónimos tradicionales en diferentes actos de entrega al Premio Ejemplar "y por lo tanto creemos que es consciente de la presencia e importancia cultural de la lengua asturiana".

Desde Iniciativa pol Asturianu han recordado a través de prensa que "el hecho anómalo de que la lengua asturiana no sea todavía oficial no quita para que la Casa Real use el asturiano, ya que la normativa actual obliga a les instituciones a proteger y fomentar el so uso".

Por ello Iniciativa pol Asturianu ha solicitado al Jefe del Estado que, "como ya hace la Fundación Princesa de Asturies en varias de sus comunicaciones desde hace años, haga uso del asturiano, una lengua española protegida por la Constitución, en su discurso de Navidad y en otros momentos de especial simbolismo, así como muy especialmente en sus visitas y en las de la Princesa de Asturies".