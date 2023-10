La iniciativa 'NaNoWriMo' regresa a la capital aragonesa de la mano de Fundación Ibercaja y Atrapavientos

La iniciativa National Novel Writing Month, 'NaNoWriMo', celebrará este año su XXV edición en el Espacio Joven de Fundación Ibercaja en Zaragoza, impulsada por la organización Atrapavientos (Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2022).

El proyecto, que se lleva a cabo en más de 200 países, propone el reto literario de escribir una novela de 50.000 palabras a lo largo del mes de noviembre, han indicado desde Fundación Ibercaja.

En la convocatoria de 2023, 'NaNoWriMo' espera tener más de 500.000 participantes de 600 ciudades repartidas en los seis continentes. Después de la buena acogida del año pasado en Zaragoza, se retoman las actividades literarias con charlas creativas, encuentros con autores y talleres para enfrentarse al reto de escribir una novela de 50.000 palabras en un mes.

De este modo, los participantes en 'NaNoWriMo' podrán compartir sus miedos, sus dificultades y las dudas que les puedan surgir durante el proceso creativo.

El coordinador de Atrapavientos, Jorge Gonzalvo, ha afirmado que 'NaNoWriMo' "es una oportunidad para que cualquier persona que quiera escribir experimente esa sensación de una manera organizada. "Lo más importante de la iniciativa es combatir las dudas y la inseguridad que podemos tener como escritores y que nos hace borrar una palabra tras otra", ha añadido.

Por su parte el director del Espacio Joven de Fundación Ibercaja, Alberto Pérez, ha remarcado el compromiso de la fundación con los jóvenes, con el desarrollo de su talento y su creatividad se materializa a través de propuestas como 'NaNoWriMo', "donde se impulsa la escritura creativa con una gran oferta de actividades durante todo el mes de noviembre".

CONSTRUIR COMUNIDADES LITERARIAS

Este año, más de 900 voluntarios, los coordinadores municipales, repartidos por todo el mundo se encargarán de organizar sesiones de escritura presenciales y dinamizar cafeterías, librerías y bibliotecas de sus ciudades con diferentes actividades literarias. Cada año, aumenta el número de autores que logran publicar su obra gracias a NaNoWriMo en todo el mundo.

La programación para esta edición de NaNoWrimo, impulsada por Atrapavientos y Fundación Ibercaja, contará con dos charlas a cargo Fernando Lalana, por un lado, y de Rosa Huertas y Alba Quintas, por otro. Además, todos los martes de noviembre se abrirá una zona de escritura para que los participantes puedan escribir sus historias en el Open Space del Espacio Joven de Fundación Ibercaja.

Los sábados y los jueves serán los días de los talleres creativos y laboratorios literarios a cargo de Atrapavientos; y el viernes 24 de noviembre se celebrará la 'Peligrosa noche de la escritura', una fiesta nocturna en la que los participantes avanzarán en la escritura de su novela durante toda la noche y hasta el amanecer.

El 1 de diciembre se pondrá el broche final a este reto con una cita que contará con animación musical y la entrega de premios a los participantes que hayan conseguido finalizar su novela y que cuenten su idea en público. En la edición de este año participarán una docena de editoriales nacionales que aportarán libros en la fiesta final que contará con numerosos regalos literarios.

EDICIÓN 2022

En la edición 2022 de 'NaNoWriMo' participaron 413.295 escritores, de los cuales 85.000 eran estudiantes y educadores del Young Writers Program. También se sumaron 791 voluntarios en 671 regiones repartidas en 6 continentes.

Del mismo modo, 1038 bibliotecas, librerías y centros comunitarios organizaron quedadas de escritura conocidas como 'Come and writ in' y 51.670 escritores consiguieron terminar su novela durante el mes de noviembre, de los cuales 21.326 eran jóvenes autores.