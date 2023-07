Iniciativa espera acuerdos en Compromís para evitar otro desencuentro y Més se muestra dispuesto a "reconstruir puentes"

Pese a votar por separado en la elección de senadores, los diputados de Iniciativa continuarán formando parte del grupo parlamentario

La designación de Enric Morera como senador territorial de Compromís ha provocado que dos de sus patas Més e Iniciativa voten por separado en la cámara por primera vez. Tras esta situación, desde Iniciativa han expresado su deseo de alcanzar "entendimientos y acuerdos" en el espacio orgánico para reconducir la situación y evitar futuros desencuentros y en Més se han mostrado dispuestos a "reconstruir puentes".

De hecho, el síndic de la coalición, Joan Baldoví (Més), ha asegurado en declaraciones tras el pleno que está dispuesto a ser "el primero" que dé pasos en esta dirección. "Si he de pasar el puente el primero, lo seré", ha asegurado.

Mientras, la portavoz adjunta, Aitana Mas, ha subrayado que los espacios institucionales continuarán funcionando y que Iniciativa "estará apoyando el grupo parlamentario y haciendo política" ya que es "el mandato" que les han dado los votantes. Por tanto, continuarán siendo diputados del grupo Compromís.

Sin embargo, a nivel interno, Iniciativa ha suspendido su participación en los órganos de decisión de la coalición y pese a mostrar su esperanza de que haya "entendimientos y acuerdos" para que no vuelva a pasar, considera que es Més quien debe dar el primer paso. "No somos nosotros quienes se han salido de las reglas establecidas en Compromís", ha subrayado.

De hecho, han tenido una reunión, que continuará tras la Junta de Síndics, para "hablar de la estrategia del grupo parlamentario y hablar de futuro". "Yo creo que era necesario tener esa conversación", ha subrayado Mas.

Para la exvicepresidenta, han sido "días complicados" en los que "no se han seguido los canales habituales de una coalición como Compromís" y por ello, han mostrado su "disconformidad". De hecho, considera que en las conversaciones "es donde la gente puede encontrar acuerdos y desdibujar faltas de sensibilidad o de confianza" y ha insistido en que espera que se pueda "reconducir la situación". "No espero otra cosa, pero evidentemente, esto no quita lo que ha pasado esta semana", ha señalado.

Por ello, mientras que ha apostado por continuar trabajando en el grupo parlamentario, ha expresado su deseo de que, a nivel interno, continúe instaurada en Compromís "la senda del consenso, del acuerdo y no de las votaciones donde se imponen las mayorías". "Si el antiguo Bloc --en referencia a Més-- está dispuesto a hablar de eso, nosotros no tenemos ningún problema", ha agregado.

BALDOVÍ

El síndic, Joan Baldoví, ha apuntado que "ha habido un desacuerdo interno en Compromís" y ha incidido en que "cuando un partido, una coalición es lo que es, pueden haber a veces disensiones internas". "Tenemos claro que por encima de las diferencias que se pueden expresar, que para eso somos una coalición de partidos diferentes, está la faena que nos ha encomendado el pueblo valenciano".

En este sentido, ha indicado que han pasado por "situaciones muy complicadas en esta coalición", que "no es fácil" de llevar, al ser tres partidos de "culturas diferentes". "Pero sí hemos demostrado a lo largo de nuestra existencia que sabemos estar a la altura de las circunstancias y que evidentemente se reharán todos los puentes que ahora mismo tengan algún bache".