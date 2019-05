PP y Cs inician contactos y PSOE no cierra la puerta a Podemos en su Gobierno

ELECCIONES PACTOS (Previsión)

Los partidos han empezado a mover ficha para establecer alianzas tras las elecciones del 26 de mayo y ya se han producido los primeros contactos de PP con Cs y con Vox, mientras el PSOE no cierra la puerta a incluir a miembros de Podemos en su Gobierno, pero no bajo la fórmula de coalición.,El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha vuelto a descartar este jueves una coalición aunque no "la incorporación de miembros de otras formaciones, en este caso Pode