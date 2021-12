Cs inicia una ronda de contactos en Móstoles para "liderar e impulsar" una moción de censura

Vuelve a exigir a Lobato (PSOE-M), "que ponga fin a la degradación de la imagen" del municipio

El portavoz de Ciudadanos en Móstoles, José Antonio Luelmo, ha anunciado hoy que el partido local iniciará una ronda de contactos con todos los grupos municipales para "liderar e impulsar" una moción de censura contra el Gobierno que encabeza la socialista Noelia Posse ante una situación que, afirma, es "insostenible e intolerable".

"Nos vemos en la obligación de tomar esta decisión por responsabilidad, para que los mostoleños recuperen la estabilidad, abriendo el diálogo entre las formaciones que garantice un Gobierno a la altura de las necesidades de Móstoles", ha explicado.

Así lo ha dicho tras conocerse que varios miembros del actual Gobierno local han sido citados a declarar como investigados por el llamado 'Caso ITV', por un presunto delito de malversación y otro continuado de prevaricación al "condonar" una deuda de 2,4 millones de euros a una empresa de ITV.

Anteriormente ya había declarado la alcaldesa, Noelia Posse, el tesorero del Ayuntamiento y el por entonces concejal de Hacienda, Aitor Perlines, después de que la querella, interpuesta por Más Madrid Ganar Móstoles (MMGM), fuera admitida a trámite en abril.

Para Luelmo esto es lo último de una larga lista de hechos por los que se está "abochornado a todos los mostoleños", señalando que la legislatura empezó "con los ecos" del festival de Amanecer Bailando y "con una querella por daño al medio ambiente" y por las "chapuzas contables" que denunció el interventor del Ayuntamiento.

"Continuamos con la cadena de enchufes y tratos de favor a familiares y amigos de la regidora, con la intervención de la UCO en instalaciones municipales por el fraccionamiento irregular de contratos, y posteriormente, tras el informe de control interno del interventor municipal, se detectaron irregularidades en el cobro de canones a empresas", ha relatado.

Por todo ello, incide en que desde Ciudadanos se ha intentado "buscar soluciones a este descrédito continuado al que nos viene sometiendo el Gobierno de nuestra ciudad", y que esa es la razón de decidirse a "iniciar una ronda de conversaciones con las diferentes formaciones políticas para liderar e impulsar una moción de censura".

Para "garantizar" un Gobierno que "esté a la altura", que trabaje "por y para" los vecinos "ofreciendo soluciones a la convivencia ciudadana, que se desarrolle una economía en alza y que se igualen las oportunidades de todos nuestros ciudadanos".

"ABIERTOS AL DIÁLOGO"

Asegura que están abiertos a dialogar con todos los partidos, "nuestro despacho está abierto a cualquier tipo de grupo que quiera trabajar por el bien de Móstoles", aunque no así a los tránsfugas de su formación.

"Los no adscritos es lo que menos nos preocupa. Los no adscritos son una lacra, cualquier partido la sufre, y ahora mismo, en este momento, no lo contemplamos. Para nosotros es lo que menos nos preocupa", ha asegurado.

Actualmente, el Gobierno municipal tiene 12 concejales, 10 del PSOE y 2 de Podemos, por lo que para que salga adelante necesitarán al resto de ediles, sus 3 de Cs, más los 6 del PP, 2 de Más Madrid Ganar Móstoles, 2 de Vox y de los concejales no adscritos, en este caso son dos que se escindieron de Ciudadanos.

Tras las preguntas de los periodistas sobre si entonces esperan que pueda haber alguna deserción del PSOE para que den los números para la moción de censura, Luelmo ha dicho que "se contemplan todos los espacios".

"QUE PONGA FIN A LA DEGRADACIÓN"

Asimismo, el portavoz naranja ha añadido que los hechos "son suficientemente graves" como para que ya hubiesen dimitido, por lo que ha vuelto a exigir al secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, "que ponga fin a la degradación de la imagen de este Ayuntamiento".

"En sus manos está revertir esta situación, y en sus manos está que está moción de censura se presente. Están a tiempo de cerrar esta crisis con responsabilidad y transparencia, y acabar con esta sangrante pérdida de reputación institucional", ha planteado.

También se ha dirigido a Lobato, así como a la líder de Más Madrid, Mónica García, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), instándoles "a pronunciarse y de acabar con esta lamentable situación".

Ayer el portavoz de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Móstoles, Álex Martín, y uno de los citados a declarar como investigado por el 'Caso ITV' en las nuevas citaciones surgidas de la querella de Más Madrid Ganar Móstoles señalaba que "las acusaciones son totalmente falsas" y que confían en la labor de la justicia, "dejamos trabajar a los jueces" y que el expediente del que se habla en la querella "se aprobó para intentar preservar y salvaguardar el trabajo y el empleo de vecinos y vecinas de la ciudad".

La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse (PSOE), aseguró este jueves que la Junta de Gobierno Local no va a dimitir porque sus acciones "se ajustan a derecho y a la legalidad". En una entrevista en la 'Cadena Ser', Posse admitía que no ha hablado con el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, por su baja de paternidad pero que está "en contacto permanente con el partido".