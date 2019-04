El Informe Mueller será publicado el próximo jueves con partes censuradas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado que el próximo jueves publicará el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta injerencia de Rusia en las últimas elecciones presidenciales estadounidenses aunque el texto será censurado en las partes que puedan ser sensibles.

Los congresistas del Partido Demócrata habían demandado la publicación completa del informe, pero el fiscal general, William Barr, ha argumentado que contiene información que podría afectar a otras investigaciones aún abiertas y datos sobre el gran jurado que examina el caso.

Barr remitió una carta al Congreso el pasado 24 de marzo resumiendo el informe de Mueller y asegurando que la conclusión es que no hay pruebas que permitan demostrar que la campaña electoral de Donald Trump conspiró con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

La carta de Barr resume las principales conclusiones del informe elaborado por Mueller tras 22 meses de investigación que han ensombrecido el mandato de Trump.

Según Barr, tampoco hay pruebas de que Trump cometiera obstrucción a la justicia, aunque reconoce que es una "cuestión compleja" por el componente interpretativo al respecto. "Este informe no concluye que el presidente haya cometido un delito, pero tampoco le exculpa", apunta.

Sin embargo, los demócratas se aferran a este posible delito de obstrucción a la justicia debido a que la inhibición de Mueller podría ser un indicio de que Trump es responsable de irregularidades. "Este informe no concluye que el presidente cometiera un delito, pero tampoco lo descarta", afirmó el propio Barr, cargo nombrado por Trump.

Sin embargo, Trump y sus aliados han clamado victoria tras conocerse el resumen del Informe Mueller y han denunciado la "caza de brujas" puesta en marcha en su contra. "¡Investigad a los investigadores!", reclamaba recientemente Trump en Twitter. "No me importa el Informe Mueller, he sido absuelto", remachaba anteriormente en declaraciones a la prensa.