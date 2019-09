El informe de España Global relaciona el apoyo al independentismo con la crisis, el nivel de desempleo y la clase social

La Secretaría de Estado actualiza su documento sobre el 'procés' con una decena de gráficos

La Secretaría de Estado de España Global ha actualizado en los últimos días el documento que redactó para combatir en el exterior las tesis del independentismo añadiendo anexo que consta de una decena de gráficos, entre ellos varios que relacionan el apoyo al independentismo con la crisis económica y con la evolución del desempleo, así como con el nivel socioeconómico.

"El apoyo a la secesión disminuye cuando el desempleo se reduce", se dice en uno de ellos, que muestra el incremento del independentismo entre los años 2009 y 2013, desde el entorno del 15 por ciento hasta más del 40, de manera casi paralela al aumento del desempleo.

Otro de los gráficos habla del "secesionismo como reacción a la crisis económica" y muestra una evolución ascendente hasta 2013 y un descenso posterior, aunque mucho menos acusado.

Un tercero lleva el título "Independentismo, cuestión de clase" y muestra que, según datos del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de 2017, el apoyo al secesionismo solo alcanza el 50 por ciento entre los sectores de la población que viven "holgadamente".

Según este estudio, entre quienes decían vivir con "muchas dificultades" se declaraban independentistas un 29 por ciento y entre quienes hablaban solo de "dificultades" un 38 por ciento. Entre quienes se enmarcaban en la categoría "nos llega para vivir" apoyaban la independencia un 41 por ciento y entre los que decían vivir "cómodamente" un 51 por ciento.

Otra infografía se centra en responder a las críticas por la prisión preventiva señalando que España tiene uno de los índices de presos preventivmos más bajos de los países del Consejo de Europa, un 14,3 por ciento frente al 26 por ciento de media, y que el propio organismo ha valorado muy positivamente esta cifra.

El resto de los gráficos se dedican a mostrar la calidad de la democracia española en índices internacionales o su nivel de descentralización: Según el Regional Auhority Index, España es el segundo país más descentralizado del mundo, solo por detrás de Alemania y por delante de Bélgica, Estados Unidos, Italia, Bosnia Herzegovina, Suiza y Canadá.

Otro de ellos destaca el bajo nivel de condenas a España por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), 167 entre 1959 y 2017, una ratio por habitante "similar a Alemania y Países Bajos e inferior a las de Austria, Bélgica, Italia o Suiza".

El documento incluye también infografías que ilustran algunos de los datos más utilizados por España Global: que España es una de las 20 democracias plenas según el índice de la revista 'The Economist' --con 8,08 puntos sobre 10-- y que ocupa el puesto 26 de 179 en el índice V-Dem.

También alude a la puntuación de 94 puntos sobre 100 del índice de 'Freedom House', que coloca a España como uno de los países más libres del mundo, por encima de Francia, Italia o Reino Unido y al Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, en el que España tiene una puntuación de 7,1 sobre 10 y se coloca como el país 21 de 126 en adhesión al Estado de Derecho.

El documento, titulado "La realidad sobre el proceso independentista", está publicado en la web 'This is the real Spain', auspiciada por España Global, y en el propio texto se informa de que el documento se irá actualizando en función de los acontecimientos. La última versión, que suma ya 90 páginas, es del 3 de septiembre.

ACCIONES LEGALES DEL GOVERN Y LOS ACUSADOS

Ese mismo día el Gobierno catalán anunció acciones legales contra el documento, por considerar que daña la imagen de Cataluña en el exterior. Los procesados Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull han pedido al Tribunal Supremo su retirada alegando que vulnera su presunción de inocencia.

En cambio, la secretaria de Estado, Irene Lozano, considera que no hay nada denunciable en ese informe y que lo que éste hace es "combatir las campañas de desinformación persistentes que el secesionismo está haciendo sobre Cataluña y sobre el resto de España".

El documento incluye un listado de 45 mensajes habituales del independentismo calificados de "fakes" ("falsedades") y enfrentados a sus correspondientes "facts" ("hechos"), junto a información detallada sobre los hechos de 2017 y sobre el juicio en el Tribunal Supremo y el sistema judicial español, multitud de datos y una sección de preguntas y respuestas.