Informe concluyente de la Guardia Civil sobre Adamuz en el que aparecen las primeras imágenes del interior de los trenes 

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha enviado un nuevo informe al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Montoro en el que insiste en la hipótesis de la rotura del carril como causa del accidente de Adamuz (Córdoba).

Informe de la Guardia Civil en el que además se pueden ver las primeras imágenes del interior de los trenes en el momento del grave accidente.

Imagen de los coches 6 y 7 del Iryo que circula a una velocidad de 207 km/h

En las conclusiones de este informe enviado a la juez de 34 páginas, la Guardia Civil asegura que no se evidencia en los datos analizados que existan anomalías en ninguno de los dos trenes implicados antes del segundo 19:43:33, momento en el cual el coche 6 del tren Iryo circula a la altura del punto de rotura del hilo exterior de la vía 2.

Por este motivo, se concluye como causa del descarrilamiento y posterior colisión, la existencia de una rotura de carril a la altura del punto kilométrico 318.681.