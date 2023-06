La inflación acelera la digitalización de medianas empresas en España ante el riesgo a aumentar costes, según un estudio

Las altas tasas de inflación debido a la guerra de Ucrania y el aumento de los costes energéticos, así como de las materias primas han acelerado la digitalización de "buena parte" de las medianas empresas españolas debido, según afirma un 54,5 por ciento de los directivos, al "riesgo a un persistente y elevado aumento" de los costes, así como por una "menor" competitividad empresarial, según el último informe 'Digitalización e inflación' de Grant Thornton, con datos y metodología de Oxford Economics.

En este sentido, se desprende del informe que un 56,4 por ciento de los empresarios en España "ve como principal ventaja de este proceso alcanzar una mayor agilidad operativa", mientras que para el 49,2 por ciento uno de los aspectos positivos "es el de reducir los costes operativos y de eficiencia".

Otra de las ventajas que aporta para el 47 por ciento de los directivos es la mejora en la gestión de los riesgos, al tiempo que casi la mitad de los directivos españoles (46,6%) resalta la "mayor capacitación" de los empleados y el 44,5 por ciento considera que la digitalización "permite obtener más información sobre su empresa".

Sobre la posibilidad de obtener más ingresos derivados de la inversión tecnológica, un 39,8 por ciento lo considera posible, mientras que un 29,7 por ciento entiende que una mayor digitalización de su negocio mejorará la experiencia del cliente.

El estudio también recoge una serie de recomendaciones sobre transformación digital que se presentarán este lunes, 5 de junio, en el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, en un evento del despacho Grant Thornton Cuyás & Soria que contará con la presencia del presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán, y los socios de Grant Thornton Cuyás & Soria, tales como son José Manuel Soria, Salvador Cuyás, Jaime Cuyás y Luis Pastor, además de otros empresarios invitados.

IMPLEMENTAR PROCESOS DE DIGITALIZACIÓN ES "IMPRESCINDIBLE"

El presidente de Grant Thornton, Ramón Galcerán, ha subrayado que "a estas alturas resulta imprescindible" implementar procesos de digitalización en "todos" los ámbitos de las empresas para "incrementar exponencialmente" su desarrollo y "no quedarse atrás" en un mundo en constante transformación que "exige dinamismo y agilidad".

En el caso concreto de Canarias, matiza, la apuesta empresarial por la digitalización puede derivar en una mayor accesibilidad a servicios y herramientas digitales para todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación o nivel socioeconómico.

Sin embargo, el archipiélago está en el puesto 15 del índice ICREG que valora aspectos relacionados con la competitividad de las distintas comunidades en España, apuntando que este "bajo nivel supone un elemento negativo" para Canarias, de ahí que destaca que la habilidad para gestionar la transformación digital del negocio "es vital para que las empresas canarias sigan siendo competitivas" en el entorno actual.

Para impulsar la competitividad de las empresas, indican, Canarias ha recibido 1.600 millones de euros procedentes de los Fondos de Recuperación y Resiliencia europeos. Además 2.035 pymes canarias han recibido ayudas del programa Kit Digital en 2022.

El estudio también expone que para apoyar el crecimiento de las compañías, la mitad de los directivos españoles (51,5%) prevé invertir en la gestión de la seguridad informática, lo que supone 13,4 puntos más que la media de las empresas europeas (38,1%).

A lo que añade que el 50,6 por ciento también pretende invertir en digitalizar la estructura informática de toda la organización, 24 puntos más que la media alcanzada a nivel europeo. La automatización de las operaciones también es otro "elemento importante" en la inversión de las empresas y en este marco un 43 por ciento considera necesario destinar fondos en este aspecto, al mismo tiempo que el 40 por ciento prevé reforzar el área de gestión y análisis de los datos.

Los empresarios españoles también consideran que áreas tradicionales como recursos humanos o ventas deben fortalecerse digitalmente. En este marco, un 35,9 por ciento de los directivos invertirá en la optimización del proceso de venta y el 36,3 por ciento en mejorar la cadena de suministros y la logística a través de la digitalización de los procesos.

También el 38,8 por ciento modernizará sus sistemas de RRHH y cultura organizacional, a lo que se añade que mejorar los sistemas legales y de compliance también son un elemento a tener en cuenta por parte de los empresarios españoles.

Por último un 36,7 por ciento prevé destinar parte de la inversión en digitalización en esta área y un 30,4 por ciento afirma que invertirá en sistemas Sistema ERP y de contabilidad.

El socio de consultoría en Grant Thornton Cuyás&Soria José Manuel Soria resalta la necesidad de que "todos" los departamentos de la empresa participen en el proceso de transformación digital, para lo que "tanto los empresarios como los perfiles de responsabilidad deben contar con las herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo".

El informe de Grant Thornton también resalta que tres de cada cuatro empresarios consideran que están aprovechando eficazmente la información digital y los datos recopilados para apoyar su estrategia de marketing y crecimiento, mientras que un 9 por ciento de ellos cree que no aprovechan correctamente las herramientas digitales de las que disponen.

Esto se debe, matizan, a la realización o no de una correcta identificación de las inversiones digitales necesarias para apoyar la estrategia de crecimiento empresarial, ya que si bien el 72,6 por ciento de las empresas cree que ha llevado a cabo con éxito esta labor, un 9 por ciento de las compañías estima que no ha realizado correctamente este análisis y un 18,6 por ciento no tiene claro haberlo logrado.

Resulta llamativo que el 60 por ciento de las empresas preguntadas afirman que su estrategia digital "persigue reducir su dependencia de mano de obra como consecuencia de la escasez de mano de obra cualificada y el aumento de los costes derivados de ella".

Por su parte, Luis Pastor, socio director de Consultoría de Negocio e Innovación en Grant Thornton, consideró que generar confianza en los empresarios "será una de las grandes claves para que el impulso y el proceso de transformación digital en las empresas sea un éxito y se canalice de la forma adecuada".