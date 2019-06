Infancia Libre: años de atropellos a la Justicia que no han servido para ordenar su disolución

La semana informativa ha estado marcada, entre otros acontecimientos, por las novedades en torno a la asociación investigada por la Policía, Infancia Libre. El pasado martes la que fuera vicepresidenta de la asociación, Rocío de la Osa, fue detenida en Granada por retener durante cinco años a su hija, de ahora ocho años, lejos de su padre, incumpliendo las resoluciones judiciales que la obligaban a entregarla a su progenitor cada cierto tiempo.

Rocío había denunciado a su expareja en 2014 por presuntos abusos sexuales a la hija que ambos tenían en común. Es la cuarta mujer detenida de la asociación por motivos idénticos. La primera se produjo el pasado 1 de abril, cuando se procedió a la detención de su presidenta, María Sevilla. El 12 de mayo se arrestó en Madrid a Patricia. Nueve días más tarde, se haría lo propio, también en la Comunidad de Madrid, con Ana María Bayo.

Cuatro componentes que han sido detenidas por el robo de cuatro niños durante años a sus padres, aunque esa cifra podría ser mucho mayor. Durante años, a los juzgados llegaban denuncias por presuntos malos tratos de los padres a sus hijos, y que han resultado ser todas falsas. Unas denuncias que, por cierto, siempre eran presentadas por la misma abogada y firmada por el mismo psiquiatra. Más de 300 resoluciones judiciales han dado la razón a los padres afectados.

La organización, pese a todo, continúa sin disolverse. Hasta el momento, la Justicia no ha ordenado su suspensión, pese a que la polémica que rodea a esta asociación viene de lejos. Ya en el año 2014, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid emitió un informe sobre la primera de las detenidas, María Sevilla. Pese a que el informe dictaba que Sevilla suponía un grave riesgo para su propio hijo, no se actuó. Dos años más tarde, Sevilla incluso acudió al Congreso de los Diputados, invitada por Podemos, como modelo de atención a los niños. Entre todos los casos investigados existen similitudes: previamente las madres, tras divorciarse de sus exparejas, las habrían denunciado por maltrato o abusos a los menores que después fueron desestimados por la Justicia.

Tras el último caso, ocho de los padres y familiares afectados, se han unido y han creado una plataforma esta semana para emprender acciones legales conjuntas contra la asociación, al sospechar que hay pautas comunes en cada caso. Hay varias denuncias interpuestas en Madrid y Andalucía por padres que consideran que su situación es similar al de las cuatro mujeres que han pasado hasta ahora por los juzgados. De hecho, la policía investiga la posibilidad de que Infancia Libre se trate de una organización criminal por el parecido de los casos. La dinámica se repite. Pese a todo, aún no se ha producido una imputación formal que pueda determinar que sea una organización criminal.

Mauro García se ha reencontrado con su hija cinco años más tarde

Entre los padres afectados está Mauro García, el ex marido de Rocío de la Osa. Tras cinco años sin tener noticias de su hija de ocho años, se produjo el reencuentro estos días. Un momento que Mauro ha rememorado en 13TV: “El encuentro ha sido fantástico, mi hija ha reaccionado muy bien, con mucha naturalidad. Han sido cinco años de infierno. No creía que me pudiera estar pasando esto. Es muy duro.” El proceso jurídico por lo supuestos abusos sexuales a los que sometió a su hija en sus primeros tres años de vida fue rápido, al no haber indicios. El caso se archivó.

El ex marido de Rocío de la Osa, detenida esta semana, asegura que se muestra satisfecho por que salga a la luz estos casos: “Ha sido un calvario. Sobre todo al principio, cuando recibí la denuncia, me despertaba cada mañana pensando que era una pesadilla y no estaba pasando. Llevaba meses sin ver a mi hija, con la denuncia sobre mí, y con riesgo de una pena de cárcel de entre cinco y quince años.”

Pese a que la justicia le daba la razón, no pudo ponerse en contacto con su hija, ya que su ex mujer cambiaba con frecuencia de domicilio: “Mi ex mujer estaba desaparecida, por lo que no podía llegar hasta ella. Luego conseguimos una orden de búsqueda y captura contra la madre. A raíz de aquella denuncia, de repente apareció para volver a desaparecer. Era el juego del ratón y el gato. El objetivo era claro, separarme de mi hija.”

La custodia de la niña, tras la detención de su madre, la tiene la hermana de Mauro: “Yo ahora tengo una hora diaria para que la niña se vaya haciendo a mí. Es una medida que el juez ha determinado para que el contacto conmigo sea cada vez menos traumático y se venga conmigo en el futuro. No sé cuándo podrá vivir conmigo. Depende del juzgado.”