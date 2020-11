El inesperado dardo de Ramón Arcusa, del Dúo Dinámico, a Sánchez: "Dejad en paz a Madrid"

Nueva guerra entre el Gobierno de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, esta vez a cuenta de la política tributaria que el Ejecutivo del PP ha establecido en Madrid y que desde Cataluña ven como "dumping fiscal". La presidenta madrileña ha acusado al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de escudarse en otros presidentes autonómicos del PP y en los "independentistas" para subir impuestos en la Comunidad de Madrid.

Sánchez ha defendido este miércoles que la falta de armonización fiscal en impuestos como el de patrimonio es un "problema" que también quieren resolver "presidentes autonómicos del PP", tras pactar con ERC el fin del "dumping fiscal" por parte de la Comunidad de Madrid al bonificar estos tributos.

Ayuso le ha respondido al final de una comparecencia sin preguntas convocada tras una reunión con familias de niños que asisten a centros de educación especial. "No se puede hacer de la mentira una forma de hacer política. Si Pedro Sánchez quiere subir impuestos que lo diga, que no se escude en mis compañeros de partido ni en otros presidentes autonómicos, ni mucho menos en los independentistas porque al menos ellos van de frente", ha dicho.

La presidenta madrileña ha reprochado a Sánchez que pretenda "equivocar a la opinión pública" al decir que las rebajas y bonificaciones fiscales de la Comunidad de Madrid le pueden "enfrentar a otras autonomías que no han seguido el mismo camino". "No va a enfrentarme a otras comunidades autónomas del mismo signo político porque todas queremos rebajas fiscales, alivio fiscal, menos trabas burocráticas y ayudar a los empresarios y a los emprendedores", ha añadido. Por ello, ha pedido a Sánchez que si quiere subir los impuestos en la Comunidad de Madrid, "que los suba y lo explique él". "Madrid si no es libre no es Madrid, si quieren ir contra Madrid que lo expliquen ellos", ha concluido.

RAMÓN ARCUSA SE POSICIONA EN LA GUERRA SÁNCHEZ - AYUSO

La guerra por los impuestos ha obligado a muchos a posicionarse a favor o en contra de la denominada "armonización fiscal". Llamativas han sido las palabras de Carmen Calvo, que ha acusado a Madrid de de no ayudar a la "unidad nacional". La vicepresidenta primera del Gobierno considera que Ayuso ha ocupado "posiciones que se acercan mucho a elementos que nada ayudan a seguir entendiendo la unidad territorial de España, con manifestaciones políticas que a veces resultan casi preocupantes".

uriosamente, los Presupuestos del Gobierno van a salir adelante con los independentistas de ERC y con Bildu, cuyo líder - Arnaldo Otegi - aseguró este miércoles que los apoyaba como vía para obtener la "república vasca".

Una de las voces que van en contra de esta nueva ofensiva del Gobierno hacia Madrid es la de Ramón Arcusa. El cantante del "Dúo Dinámico" ha publicado en su cuenta oficial de Twitter una imagen en la que se puede leer "Dejad en paz a Madrid". Aunque no hay ninguna otra referencia, todos los usuarios han entendido que Arcusa se estaba refiriendo a este polémico asunto.

En los comentarios que le han dejado apoyan la tesis de Arcusa. "Dice mucho y malo del independentismo el hecho de que anhele no una fiscalidad más desahogada para su región sino que empeore la del vecino" o es un acoso constante por parte del Gob. Central al que ahora se han añadido otros incompetentes. ¡Ánimo Madrid!", son algunos de los comentarios que se pueden leer a modo de respuesta.

