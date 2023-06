A industria frea as súas vendas en Galicia, que caen un 4,7% en abril, a metade que no conxunto estatal

A cifra de negocios da industria diminuíu un 4,7% en abril en Galicia en relación co mesmo mes do ano anterior, unha caída a metade de grande que a media estatal, que interrompeu no cuarto mes de 2022 máis de dous anos de subidas, segundo

Segundo os datos que publica este mércores o Instituto Nacional de Estatística (INE), no que vai de ano Galicia acumula unha subida do 6,9%.

No conxunto estatal, a cifra de negocios da industria baixou un 8,1% o pasado mes de abril en comparación co mesmo mes de 2022, debido, principalmente, ao retroceso das vendas da enerxía e dos bens intermedios, que diminuíron un 30,3% e un 13,9%, respectivamente.

Co descenso interanual de abril, a facturación da industria rompe unha serie de 25 meses consecutivos de ascensos interanuais.

En termos mensuais (abril sobre marzo) e en datos corrixidos de estacionalidade e calendario, a industria recortou as súas vendas un 0,4%, co que suma dous meses consecutivos de caídas após rexistrar en marzo un retroceso mensual da súa facturación do 2,8%.