Industria apoya a 170 emprendedores y empresas de nueva creación con ayudas por más de 927.000 euros

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN (https://www.sodercan.es/), ha concedido ayudas por valor de 927.415 euros a 170 emprendedores y empresas de nueva creación de Cantabria a través de la convocatoria de Emprecan Plus correspondiente a 2021.

La sociedad pública de la Consejería de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio mantiene abierta hasta el 12 de julio la convocatoria de 2022, que cuenta con una dotación inicial de 900.000 euros y está dirigida a autónomos o empresas que hayan iniciado una nueva actividad económica con posterioridad al 1 de julio de 2020.

SODERCAN subvenciona a través de este programa gastos de constitución, puesta en marcha, activos fijos y formación, hasta un máximo de 55.000 euros de ayuda por solicitante, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

De las 246 ayudas aprobadas en total, 115 han sido en la línea de activos fijos, por un total de 706.305 euros; 83 para gastos de puesta en marcha, por 198.452 euros; 40 para gastos de constitución, por 15.138 euros; y 8 para formación, por 7.518 euros.

En términos globales, el volumen de las ayudas concedidas representa el 34,9% del importe solicitado por los beneficiarios, que asciende a 2,66 millones de euros, y el 52,24% del presupuesto elegible, que suma 1,77 millones de euros.

El consejero de Industria y presidente de SODERCAN, Javier López Marcano, ha destacado el impacto del programa Emprecan Plus, cuyo objetivo es favorecer la creación de nuevas empresas y el crecimiento y consolidación de las pymes de reciente creación.

La convocatoria se ha abierto por primera vez a nuevos sectores de actividad, como por ejemplo servicios administrativos, actividades sanitarias y de servicios sociales, actividades auxiliares a la educación, así como artísticas, recreativas y de entretenimiento.

Las solicitudes se pueden presentar de forma telemática a través de https://ayudas.sodercan.es/ayudas

CUATRO LÍNEAS DE AYUDAS

El programa Emprecan Plus se divide en cuatro líneas de ayudas que cubren gastos de constitución (registro, notaría y asesoría), gastos de puesta en marcha (alquiler, registro de marcas y patentes, diseño de imagen corporativa y página web, prototipos, acreditaciones, plan de marketing, etc); activos fijos (maquinaria, bienes de equipo, mobiliario, ordenadores, propiedad industrial, aplicaciones informáticas, plataformas ecommerce, etc); y formación especializada (enseñanza formal en habilidades técnicas empresariales).

Podrán ser subvencionables los gastos que se realicen desde el 1 de julio de 2020 hasta el 15 de junio de 2O22. En todo caso, todos los conceptos deberán estar facturados, pagados y ejecutados íntegramente en dicho periodo.

La línea de gastos de constitución cubre el 100% de los gastos considerados como elegibles con un límite de 500 euros por empresa; la de puesta en marcha tiene una intensidad del 60% y un máximo de 15.000 euros; activos fijos, 50% de intensidad y un máximo de 37.500 euros por empresa; y formación especializada, 60% de intensidad y un máximo de 2.100 euros por empresa.

El objetivo es facilitar aquellas actuaciones que deba llevar a cabo el emprendedor para la constitución de su empresa, incentivar las primeras acciones que debe realizar para la puesta en marcha de su proyecto empresarial y para la ejecución del plan de inversiones proyectado en la nueva empresa, así como estimular e incentivar actividades relacionadas con la formación continua en áreas de difícil acceso en el marco formativo tradicional.