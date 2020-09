Cs ve "indignante" que Campo justifique la ausencia del rey y pide comparezca

Ciudadanos pedirá la comparecencia en el Congreso del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, al considerar "indignante" que haya justificado la ausencia del Rey en Barcelona para la entrega de despachos a los nuevos jueces.

"Hasta aquí podríamos llegar. No vamos a permitir que este gobierno se ponga por encima de todas las estructuras del Estado", ha advertido la portavoz de Cs, Melisa Rodríguez, en una rueda de prensa telemática tras la reunión del comité ejecutivo del partido.

Es una comparecencia que han decidido pedir después de escuchar este lunes al ministro de Justicia, quien ha explicado que intentó que el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aplazara unos días la entrega de despachos por razones no solo de seguridad, sino, sobre todo, "de convivencia" ante la inminencia de la sentencia del Supremo sobre la inhabilitación de Quim Torra o la cercanía con el aniversario del 1-O".

Sobre la posibilidad de que esta polémica generada por la ausencia de Felipe VI en Barcelona pueda afectar a la negociación de los Presupuestos con los naranjas, la portavoz ha insistido en que sí están preocupados "por la deriva de los últimos días" del Ejecutivo al poner por delante de los intereses del Estado los de los separatistas, pero ha dado a entender que eso no les va a apartar de su idea de intentar pactar unas cuentas "cuadradas y sin privilegios".

El Ejecutivo, ha dicho, no solo tiene la carta de negociar con los independentistas, "tiene la opción de Cs para que no hipotequen el futuro" de los españoles.

Melisa Rodríguez también ha hablado de la reunión que esta tarde mantendrán el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, sobre las medidas sanitarias a aplicar en este territorio que Cs cogobierna con el PP y ha insistido en que es necesaria "una tregua política" "y no meter el dedo en el ojo del que está enfrente".

Ha evitado pronunciarse sobre las acusaciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que el planteamiento del Gobierno de cerrar Madrid y tomar medidas más drásticas contra el Covid obedece a motivos políticos.

"No puedo hablar por la señora Ayuso pese a que estamos trabajando de manera coordinada" ha replicado al recalcar que ella espera que no haya detrás ningún interés electoral solo "por el respeto que se debe a todos los que no están" y a sus familias, ha afirmado. EFE