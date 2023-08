Indignación en Sotoca de Tajo (Guadalajara) por la "nula" cobertura móvil que impide incluso llamar al 112

Los vecinos del pequeño municipio de Sotoca de Tajo, dependiente de la localidad guadalajareña de Cifuentes y situado apenas a tres kilómetros en línea de la central nuclear de Trillo, están indignados por la nula cobertura móvil que sufre la localidad, un problema que les impide incluso comunicarse con el servicio del 112 en caso de cualquier situación de emergencia.

En invierno su población apenas llega a los 20 habitantes, pero ahora, en verano, se puede llegar a los 200 habitantes o más, aunque ya muchos de ellos se están replanteando quedarse en el pueblo porque, pese a estar apenas a una hora también de Guadalajara, forman parte claramente de la España desconectada.

"No es normal que a un pueblo pequeñito como este se le deje morir así. Ya no quieren venir ni los chicos porque no pueden hablar por WhatsApp con sus amiguitos", protesta su alcalde pedáneo, José María Utrilla, para quien por este tipo de situaciones "se abandonan los pueblos o se hacen más pequeños", ya que no pueden ni teletrabajar, se tienen que ir a Cifuentes para ello.

"Así no se acaba con la España despoblada sino todo lo contrario", afirma a Europa Press este regidor, recalcando que no pueden ni llamar al 112 en casos de urgencia.

No quiere responsabilizar a nadie sobre ello pero sí reclamar soluciones porque "se llenaron la boca con eso de la España vaciada, pero no le importamos a nadie", señala irritado ante el hecho de que aún tengan que soportar estas "lagunas tecnológicas" en pequeños municipios como el suyo cuando "están soltando satélites arriba". "No hay nadie que se ocupe de nosotros", reitera.

Y es que los pocos teléfonos públicos fijos que había en el pueblo "se están quitando". El Centro Social ya no tiene y los vecinos deben desplazarse un kilómetro del casco o subirse a alguna colina para coger la cobertura de otro receptor y poder hablar. "Hace años llegaron a tener un hilo de cobertura pero en cuanto viene la gente ya nada de nada", afirma irritado este regidor.

Lo cierto es que "todo el pueblo está negro" y es que les habían dicho que en verano tendrían la ansiada cobertura y las cosas siguen igual, subraya Utrilla, quien pese a no querer culpar a nadie en concreto sobre esta situación reconoce que "es triste que un pueblo entero esté así".

"Hay un fuego, un accidente, una urgencia sanitaria y no podemos llamar a nadie", lamenta Utrilla, quien solo quiere evitar que se repitan situaciones como la que se registraba el pasado año, cuando un niño se cayó del escenario y se cortó y no pudieron ni llamar a una ambulancia, sino que tuvieron que coger un coche particular y llevárselo rápido.

Además, hay hijos que no quieren dejar a sus padres mayores solos en el pueblo porque no pueden comunicarse con ellos por teléfono. "Esto es indignante", afirman, una situación surrealista que indigna a sus vecinos, "quemados y con miedo" pese a estar en el siglo XXI, admite este alcalde pedáneo mientras se pregunta por qué un pueblo cuanto más pequeño sea esté más abandonado y todos los municipios de los alrededores tienen cobertura. "Nos han dejado ahí por pequeños", abunda.

ESCUDERO ESPERA QUE SE SOLUCIONE A FINAL DE AÑO

Una situación que esta misma semana trasladará al pueblo el alcalde de Cifuentes, Marco Campos, para dar una explicación y ante la cual el nuevo delegado de la Junta en Guadalajara, José Luis Escudero, trataba también de poner fecha para dar una solución al problema.

Según ha señalado a Europa Press, espera que antes de fin de año se haya solventado y ser él mismo quien "tenga la fortuna" de comprobarlo in situ con los vecinos de esta pedanía dependiente de Cifuentes en la que hoy por hoy no es posible hablar por el móvil por falta de cobertura y parece ser que también por el desinterés de las compañías telefónicas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El nuevo delegado de la Junta en Guadalajara conocía ya el problema cuando le preguntó Europa Press por su condición de exconsejero de Desarrollo Sostenible, y ha señalado que ya se han puesto al habla con la propia operadora y que ya hay un "compromiso" de una operadora para poder llevar a cabo la inversión que se requiere para ello.

También ha recordado que hay un interés tanto por parte del propio Ayuntamiento del que depende esta pedanía como del Gobierno regional para que el municipio solucione este problema. "Vamos a darle a Sotoca esa cobertura móvil y espero que sea en este mismo año porque ya se están adquiriendo los equipos necesarios para hacerlo", ha subrayado.