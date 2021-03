India vincula con Irán la explosión frente a la Embajada de Israel en Nueva Delhi, según un medio indio

Los servicios de Inteligencia de India han concluido que la explosión registrada a finales de enero frente a la Embajada de Israel en Nueva Delhi fue obra de un comando que recibía órdenes de la Guardia Revolucionaria de Irán, según ha recogido este lunes el diario 'The Hindustan Times'.

Fuentes oficiales citadas por este medio han indicado que los responsables dejaron pistas para intentar atribuir la responsabilidad al grupo yihadista Estado Islámico, si bien han resaltado que las conclusiones apuntan directamente a Irán, sin que por ahora haya confirmación directa por parte del Gobierno indio.

Un experto en antiterrorismo citado por este medio ha sostenido que el hecho de que la bomba no fuera de gran intensidad y de que no hubiera "objetivos humanos" en el incidente "se debe quizá a que los iraníes no querían problemas con una nación amiga como India".

EL suceso tuvo lugar el 29 de enero, cuando una bomba estalló frente al edificio, sin dejar víctimas. Las autoridades recuperaron en el lugar una carta enviada al embajador de Israel en India, Ron Malka, en la que se le describía como un "terrorista".

Tras ello, el propio Malka afirmó que existían indicios de que la explosión podría tratarse de "un ataque terrorista". "Es demasiado pronto para decir quién está detrás de este ataque maligno", manifestó el embajador israelí.

Por su parte, una organización terrorista llamada Jaish ul Hind se atribuyó la responsabilidad y apuntó a una represalia por la muerte del jefe de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, Qasem Soleimani, y del científico nuclear Mohsen Fajrizadé, asesinado en una operación presuntamente ejecutada por la Inteligencia israelí.