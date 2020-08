India supera los 2,4 millones de casos tras sumar más de 64.500 en un día

Las autoridades de India han registrado en las últimas 24 horas 64.553 nuevos casos de coronavirus, un recuento que eleva el balance provisional de positivos por encima de los 2,4 millones y que mantiene al país asiático como la zona con mayor ritmo de crecimiento de la pandemia.

India es el tercer país del mundo con mayor número de casos, solo por detrás de Estados Unidos y Brasil, y el cuarto con más fallecidos. Las autoridades han elevado este jueves a 48.040 la cifra de víctimas mortales, 1.007 más que en el balance del miércoles, según la cadena NDTV.

El estado de Maharashtra y su capital, Bombay, preocupan especialmente, después de que en las últimas 24 horas esta región haya sumado 11.813 positivos más, hasta los 560.126 desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

El ministro de Sanidad, Harsh Vardhan, sin embargo, ha destacado la parte positiva de los datos a nivel nacional, alegando que "no ha habido ningún día en estos últimos meses en que la tasa de recuperación (de pacientes) no haya mejorado y la de mortalidad no sea menor que la del día anterior".

En este sentido, confía en ganar "pronto" la batalla contra la COVID-19, algo que el primer ministro, Narendra Modi, también consideró posible en una reunión telemática esta semana con los líderes de los estados más afectados. Modi abogó en esta reunión por incrementar el número de pruebas para contener un virus que ha saltado de las grandes urbes a otras zonas del país.