India.- Los agricultores de India rechazan una oferta del Gobierno y afirman que continuarán la marcha a Nueva Delhi

Los agricultores de India que llevan una semana protestando para exigir precios garantizados de los cultivos han rechazado este lunes una propuesta del gobierno y han afirmado que continuarán su marcha hacia la capital, Nueva Delhi, protesta que fue bloqueada por las autoridades para evitar las protestas de 2021, cuando acamparon en las afueras de la ciudad durante más de un año.

La propuesta del gobierno para una serie de cultivos --incluidos el maíz, el algodón y las legumbres-- ha sido rechazado porque "no redundaba en interés de los agricultores, según ha explicado uno de los líderes que encabeza la protesta, Jagjit Singh Dallewal, a la cadena de televisión india NDTV.

"El Gobierno ha hecho la propuesta y la hemos estudiado. No tiene sentido que se aplique solo a dos o tres cultivos y dejar que los demás agricultores se las arreglen solos (...) Esto no ayudará a los agricultores. Si no aceptan una garantía legal, significa que los agricultores seguirán sufriendo", ha declarado.

Tras esto, ha pedido a las autoridades dejarles realizar una "protesta pacífica" hacia Delhi este miércoles. Sin embargo, se espera que los agricultores pausen la marcha de cara a la continuación de las conversaciones. Desde que comenzaron las marchas, han fallecido tres granjeros que participaban en las protestas, el tercero de ellos este lunes de un supuesto ataque al corazón.

Los agricultores, respaldados por unos 200 sindicatos, comenzaron su marcha hacia la capital el 13 de febrero. El tráfico quedó completamente interrumpido en puntos clave de entrada a Delhi, mientras la Policía lanzaba gases lacrimógenos, cañones de agua y botes de humo desde drones contra los manifestantes.