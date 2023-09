India.- India afirma ante la ONU que el respeto a la integridad territorial no debe ser "selectivo", en alusión a Canadá

El ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar, ha afirmado ante la Asamblea General de la ONU que el respeto a la integridad territorial y al principio de no intervención no puede ser un ejercicio "selectivo", en una alusión velada al conflicto diplomático abierto con Canadá tras la muerte de un líder sij.

"No debemos tolerar que la conveniencia política determine la respuesta contra el terrorismo, el extremismo y la violencia. De la misma forma, el respeto a la integridad territorial y a la no interferencia en los asuntos internos no debe ser un ejercicio selectivo", ha criticado.

Jaishankar también ha recordado que cuando la retórica y la realidad se separan, es necesario "tener coraje para decirlo en voz alta". "Sin una solidaridad verdadera, no puede haber una confianza real", ha agregado ante la ONU.

Canadá acusa al Gobierno indio de estar implicado en el asesinato del sij Hardeep Singh Nijjar, quien fue tiroteado frente a un templo sij en Surrey, en la Columbia Británica, el pasado 18 de junio. Su muerte ha provocado un conflicto diplomático entre ambas naciones.

Nijjar era además el líder de la Fuerza de los Tigres de Jalistán, un grupo independentista que aspira a la independencia del histórico Imperio Sij en Jalistán y que había preparado atentados en la provincia de Punyab.