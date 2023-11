India.- Cerca de 40 trabajadores atrapados tras el derrumbe de un túnel en el norte de India

Cerca de 40 trabajadores se han quedado atrapados este domingo durante las labores de construcción de un túnel en una carretera del estado de Uttarajand, en el norte de India.

Las autoridades han indicado que el derrumbe en el túnel, que se encuentra entre Silkiara y Dandalgaon, en el distrito de Uttarkashi, ha tenido lugar sobre las 4.00 (hora local) y ha dejado al menos 36 trabajadores sepultados.

La zona afectada mide unos 150 metros de un total de cuatro kilómetros y medio de túnel. El jefe de la Policía de Uttarkashi, Arpan Yaduvanshi, se ha desplazado hasta el lugar del incidente para coordinar las labores de búsqueda y rescate.

No obstante, por el momento no se han confirmado víctimas ni heridos a medida que es esclarecen las causas del derrumbe, según informaciones del diario 'The Hindustan Times'.

Varias imágenes difundidas por los equipos de rescate muestran grandes cantidades de hormigón bloqueando la entrada del túnel, con barras de metal sobresaliendo por encima de los escombros.

"Rezad a Dios para que los trabajadores atrapados en el túnel salgan sanos y salvos", ha afirmado el ministro principal de Uttarajand, Pushkar Singh Dhami, en un mensaje difundido a través de X, antes conocida como Twitter.