Independentistas, a Sánchez: Decir no a la amnistía es oponerse al "clamor mayoritario"

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha advertido este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "decir no a la amnistía" significa oponerse al "clamor mayoritario" de la ciudadanía de Cataluña.

Òmnium ha iniciado este sábado una recogida de firmas en la calle, en diferentes puntos de Cataluña, a favor de la amnistía para los encausados del 'procés', según ha informado la entidad en un comunicado.

Después de que el Parlament aprobara una resolución en la que insta a las Cortes a impulsar una ley de amnistía, Mauri ha lanzado una advertencia a Sánchez y los socialistas, que sostienen que esa vía no tiene cabida en la Constitución.

"Que Pedro Sánchez tenga claro que no estará diciendo 'no' a unos partidos u otros, estará diciendo 'no' al clamor mayoritario de la ciudadanía de nuestro país, que reclama la amnistía y el derecho a la autodeterminación", ha afirmado el vicepresidente de Òmnium.