El independentismo urge a Sánchez a dialogar antes de abordar su investidura

ERC y JxCat han urgido este lunes al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, a desbloquear el diálogo sobre Cataluña antes de abrir cualquier conversación sobre su posible investidura.

Un día después de las elecciones, en las que ERC repitió victoria en Cataluña pese a retroceder de 15 a 13 escaños y JxCat subió de 7 a 8 diputados, las dos principales fuerzas independentistas han evitado ser taxativas a la hora de referirse a Sánchez y han puesto todo el acento en la necesidad de retomar la vía del diálogo.

"Sit and talk" (Siéntese a hablar) es la consigna en inglés utilizada en las últimas semanas por el independentismo, desde la plataforma de movilización Tsunami Democràtic hasta el Govern de JxCat y ERC, para instar a Sánchez a buscar una solución dialogada al conflicto catalán.

Esta misma consigna la ha repetido hoy la portavoz de ERC, Marta Vilalta, que ha advertido a Sánchez de que tras salir "debilitado" de las elecciones del 10N "solo tiene dos opciones: o diálogo o más derecha", o lo que es lo mismo, o "escuchar lo que dicen los ciudadanos en las urnas y buscar una solución democrática al conflicto" o "seguir virando hacia la derecha".

Vilalta ha responsabilizado a Sánchez del ascenso de Vox porque, "al virar hacia la derecha, y en Cataluña apostar por la represión y negarse al diálogo, ha comprado el relato de la extrema derecha".

El presidente catalán, Quim Torra, ha avisado a Sánchez de que debe "leer bien" los "buenos resultados" del independentismo en las generales y asumir que es "la hora de hablar de soluciones reales" a un conflicto que "no merece una respuesta autoritaria".

"Ahora es la hora de que el presidente Sánchez o cualquiera que aspire a ser presidente se siente y hable; es la hora de no esconderse y de hablar de las soluciones reales a un conflicto político que no merece el menosprecio, menos aún una respuesta autoritaria y menos aún una no respuesta", ha afirmado Torra.

Después de haberlo intentado sin éxito en las últimas semanas, Torra ha telefoneado de nuevo esta mañana a Sánchez, pero tampoco ha logrado hablar con él.

La número uno de JxCat al Congreso, Laura Borràs, ha pedido a Sánchez que haga "autocrítica" tras los resultados del 10N y se ha preguntado si el presidente en funciones debería "ceder el paso".

"Una de las maneras de hacer autocrítica es ceder el paso a alguien que pueda hacer lo que tú has demostrado que no estás preparado o cualificado para poder hacer. Veremos si en estos seis meses sus dotes negociadoras han experimentado una mejora", ha dicho.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha llamado a "explorar todas las posibilidades" para evitar unas terceras elecciones en España, si bien ha marcado dos líneas rojas: no habrá una "gran coalición" con el PP ni se negociará con Vox.

El candidato de En Comú Podem al Congreso, Jaume Asens, ha considerado que, tras las elecciones generales, "ya están a la vuelta de la esquina las elecciones catalanas", porque "ahora es más difícil de sostener la falsa unidad" del Govern.

Mientras tanto, el PP ha redoblado sus llamamientos a la unidad constitucionalista bajo la bandera de "Cataluña Suma".

"Superar en Cataluña a Cs, Vox y la CUP demuestra que el PPC afronta el futuro con gran solidez. Desde mañana mismo trabajaré para consolidar Cataluña Suma. Juntos habríamos obtenido hasta 10 escaños y solo juntos podremos ser determinantes en Cataluña", ha destacado el presidente del PPC, Alejandro Fernández.