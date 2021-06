El independentismo plantará a Sánchez en su acto sobre los indultos en Barcelona

Las caras visibles del independentismo institucional, como el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, o la presidenta del Parlament, Laura Borràs, plantarán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su acto del lunes sobre los indultos en Barcelona.



Sánchez participará el lunes en un acto en el Teatre del Liceu en el que, ante unas 300 personas de diversos sectores de la sociedad catalana, defenderá su apuesta por la concordia, que incluirá previsiblemente los indultos a los líderes del procés presos.



Ni Aragonès ni ninguno de sus 14 consellers acudirán sin embargo a la cita, según han asegurado a Efe fuentes del ejecutivo catalán.



El presidente de la Generalitat declinará la invitación de Sánchez y mantendrá la visita territorial que tenía programada a Terres de l'Ebre, acompañado de la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, y del delegado del Govern en Terres de l’Ebre, Albert Salvadó.



El vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, principal voz de JxCat en el ejecutivo catalán, ha anunciado en Twitter su negativa a aceptar la invitación oficial que ha recibido para asistir al acto "Reencuentro: un proyecto de futuro para toda España" que protagonizará Sánchez el lunes a las 12.00 horas en el Liceu.



"Presidente Pedro Sánchez. Indultos sí. Propaganda no. La próxima vez le agradecería que dirigiese la carta al vicepresidente del Govern de Cataluña. Por cierto, no vendré. Saludos cordiales", ha escrito Puigneró, aludiendo a la invitación que ha recibido, sin mención explícita a su cargo.



Por su parte, Borràs ha respondido a la invitación con una carta a Sánchez en la que expone sus motivos: "El mismo día en que usted hablará de reconciliación, yo acompañaré a una decena de altos cargos de la Generalitat que están citados a declarar en la Ciudad de la Justicia. Esta actitud represiva es incompatible con el título del acto, que incluye el término reencuentro".



En su carta, Borràs afirma que es "especialmente sensible a la vulneración de derechos y libertades hacia los ciudadanos catalanes que actualmente ejerce el Estado español" y añade que "el verdadero reencuentro" que debe producirse "es el del Estado español con la vía de la política y la negociación".



Por su parte, la ANC ha decidido contraprogramar el acto de Sánchez, que ha tildado de "espectáculo propagandístico", con un acto político paralelo frente al Liceu.



La ANC entiende que "no se puede indultar un delito inexistente y mucho menos esperar que este hecho sea la solución del conflicto catalán".



Para el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, el acto convocado con el presidente del Gobierno en el Liceo será "propagandístico", y ha señalado que su entidad estará el mismo día en el Congreso de los Diputados entregando las firmas recogidas en favor de la amnistía.



Por su parte, Poble Lliure, una de las organizaciones que conforman la CUP, ha llamado a protestar el lunes bajo el lema "Clemencia no es justicia. Independencia. Paremos la farsa del lunes 21 en el Liceu".



Tras su encuentro de este viernes en Waterloo (Bélgica), tanto Aragonès como el expresident Carles Puigdemont han coincidido en advertir que los eventuales indultos a los líderes independentistas en prisión no son "la solución al conflicto político" catalán y han insistido en reivindicar la amnistía y la autodeterminación.