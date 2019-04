“El independentismo es incapaz de gobernar Cataluña, pero al mismo tiempo no quiere que España la gobierne”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, el expresidente de Unión Democrática de Cataluña (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, ha asegurado que aunque en Cataluña haya ya muchas formaciones políticas, “aún hay espacio para un catalanismo político”: “Este espacio necesita agrupar las formaciones políticas que hay en este momento en Cataluña y, sobre todo, necesita caras nuevas”. En este sentido, Duran i Lleida considera que, en primer lugar, este catalanismo político tiene que eliminar la ambigüedad de esos partidos que afirman: “Somos independentistas, pero no trabajaremos para la independencia ahora mismo, sino cuando tengamos tres puntos más”.

En segundo lugar, Duran i Lleida afirma que este espacio catalanista debe participar en la gobernabilidad de España: “Si eres independentista y te quedas en España, no puedes no participar en la gobernabilidad del país. El catalanismo no puede continuar al margen, tiene que entrar, sentarse en la mesa y negociar un programa de Gobierno”, sostiene. Duran i Lleida ha declarado que la Constitución española, fruto de la Transición, “es buena, pero necesita ajustes”. Sin embargo, el expresidente de UDC considera que las actitudes de los políticos actuales no ayudan a hacer posibles estos ajustes, “que son necesarios ahora mismo”. Preguntado por si sería posible ahora llevar a cabo una Transición con los políticos actuales, Duran i Lleida ha contestado que “el problema principal no son los políticos en sí”, sino “su actitud”: “Esto ocurre porque la política actual tiene un componente importante de sentimientos y de pasión, pero la razón también forma parte de la política”. Duran sostiene que la función del político es la de intentar encontrar un equilibrio entre sentimientos, pasión y razón, pero, según explica, “lo que pasa es que ahora los políticos no buscan este equilibrio y utilizan los sentimientos y la pasión en su propio beneficio, de cara a las urnas”.

Duran i Lleida cree que España está sufriendo una oleada populista: “Los políticos dicen lo que le gusta al pueblo”. Preguntado en relación a qué debería hacerse para resolver el problema catalán, el exlíder de la extinta Unió ha contestado que, ante todo, “hay que empezar a resolverlo también en casa propia. Hace falta una reconciliación en Cataluña, una reconciliación con el conjunto del Estado y, sobre todo, una reconciliación de Cataluña con los mercados”. Después de que se verifiquen estas reconciliaciones, Duran i Lleida considera que hará falta “el diálogo entre todas las partes implicadas”: “En los últimos años, hemos ido separando, hemos ido creando uno y otro bando, expresiones políticas que se retroalimentan, viven de sí mismas, pero que hacen más difícil el entendimiento”. Duran opina que el independentismo aporta inestabilidad y que existe una clara paradoja: “El independentismo es incapaz de gobernar Cataluña, pero al mismo tiempo no quiere que España la gobierne”. Sin embargo, Duran i Lleida reconoce que el independentismo ha sabido crear un buen relato y que ha sido capaz de explicarlo fuera de España: “En cambio, España no ha sido capaz de explicar su historia, ni tampoco de contestar al relato independentista”, ha sentenciado.