Cs, inconformista con la C-LM actual, pide reformas "de calado" y defiende su utilidad frente al bipartismo

La presidenta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Carmen Picazo, se ha mostrado este miércoles inconformista con la situación actual de Castilla-La Mancha, frente a lo que ha apostado por reformas "valientes" y "de calado", a la par que ha defendido su utilidad como formación política frente a los enfrentamientos protagonizados por el bipartidismo de PSOE y PP, el "régimen socialista" y la "oposición azul oscuro".

"No me conformo con la Castilla-La Mancha atrapada en la gran mentira, esa mentira con la cual nos intentan convencer de que es normal que esta región esté a la cola en el empleo, en la calidad sanitaria, la innovación, la falta de oportunidades para los autónomos; esta tierra tiene muchísimo potencial y merece una oportunidad", ha señalado Picazo al inicio de su primera intervención en el Debate sobre el Estado de la Región.

Ha criticado todas esas propuestas "que no llegan del Gobierno ni del partido conservador aliado con la extrema derecha", considerando que la gestión de García-Page es "muy decepcionante" y "parece que nos tuviera atrapados tanto tiempo que suena ya a régimen".

También se ha referido a la "carencia" en el sistema de servicios públicos en la región que, bajo su punto de vista, requieren de "profundas reformas" que no llegan, y también ha criticado que durante el debate no se haya hablado de educación, al respecto de la cual ha dicho que "falta ambición e ilusión".

Tras afirmar que en Castilla-La Mancha "falta transparencia" también se ha referido a la bandera del feminismo que enarbola el Gobierno regional, para señalar que hay precariedad y falta de oportunidades y lamentar que sea así como la Junta lucha contra la desigualdad. "No me conformo con que no existan medidas de conciliación adecuadas".

LEY "EN BREVE"

Durante su intervención, Picazo ha avanzado también que su grupo presentará "en breve" en las Cortes su Ley de Mayores, ha esperado que sea aprobada por unanimidad y ha avanzado que llevará consigo que sean siempre atendidos, en la medida de lo posible, en sus hogares, en un modelo "más humano e inteligente", respetando su libertad y dejando que vivan sus últimos días.

Del mismo modo, se ha referido a la sanidad pública, para asegurar que Castilla-La Mancha necesita un sistema de salud mucho más reforzado, avanzado y moderno que ponga al paciente y al profesional en el centro del mismo. "Se trata de responsabilidad", ha señalado, para pedir que se respete también la atención primaria como elemento principal del sistema.

En este punto, ha felicitado a García-Page porque "la propaganda y el autobombo se le da fenomenal". "Seguimos atrapados en un sistema sanitario de tercera. Debería preocuparle más la sanidad y debería ocuparse de la igualdad real más allá de eslóganes y consignas para ganar votos".

Respecto a la despoblación, ha señalado igualmente que no hay que conformarse ya que la región tiene un problema "serio" en este sentido. "Nuestros pueblos están perdiendo el pulso vital por la falta de oportunidades de nuestros jóvenes. Es un fracaso que se debería reconocer", ha añadido.

Ha confiado en que la autovía Albacete-Cuenca "también se ponga en marcha" y ha reseñado que "la mejor política social es la creación de empleo" pero recordando, a continuación, que "quien crea oportunidades son las empresas". En este contexto, ha adelantado que si Cs está en la Junta "avalará los proyectos empresariales que surjan de jóvenes menores de 35 años".

Picazo ha manifestado que desde Cs se dará voz a los agricultores, "para que sean protagonistas de un sistema agrario más conectado con Europa" y se defiende una Castilla-La Mancha "que respete su entorno natural". Igualmente, ha pedido una región "de vanguardia, que apoye a sus creadores".

DESDE LOS EXTREMOS NO SE ARREGLAN PROBLEMAS

La portavoz de Cs ha aludido en su intervención a la propuesta del presidente regional del PP, Paco Núñez, de modificar el Estatuto de Autonomía sin tocar la Ley Electoral, para expresar que si se puede plantear una reforma consensuada del Estatuto "es porque en estas Cortes no tenemos partidos extremistas", convencida de que "si estuviera Vox, lo lógico" es que fuera mucho más difícil.

En este contexto, ha asumido que esta región "necesita una alternativa ilusionante, para avanzar con paso firme al futuro". "Necesitamos un cambio y no volver al pasado", ha indicado, agregando que "tan perjudicial como el gobierno de un extremo es el de otro" y segura de que "la sociedad de Castilla-La Mancha es suficientemente madura como para rechazar a los dos extremos", desde los que "no se arreglan los problemas reales".

De ahí que haya arremetido contra los "dos viejos partidos que llevan décadas agrandando la brecha entre regiones más ricas y más pobres", para afirmar que Cs "es la salud sin la cual Castilla-La Mancha no se encontraría bien", destacando que en estas Cortes sólo sus propuestas han salido por unanimidad y erigiéndose así en parte esencial para lograr una región "mucho mejor, pero con reformas valientes y de calado".

Carmen Picazo ha reprochado al PSOE su gestión en muchos ámbitos --"no sé si Page está cansado pero lo que tiene que hacer es creer que sí se puede, ser ambicioso y lograr cosas de verdad y no de boquilla--, pero también a Núñez que "impone sus condiciones de manera sectaria", aconsejándole que "se siente y al menos escuche otras propuestas", pues "el pluralismo político es precioso", ha incidido.

"En Cs no nos conformamos con seguir así, aspiramos con ilusión a un mejor futuro que el de ustedes, a juzgar por sus hechos", ha concluido Picazo, que ha concluido, esperanzada, reseñando que hay una alternativa liberal más vanguardista y una Castilla-La Mancha "de sus ciudadanos", que puede elegir entre dos caminos, la mediocridad ya conocida y la ambición que ofrece su partido.